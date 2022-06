“No, no y no”: reitera FeliFer postura ante reforma electoral

Se han presentado propuestas de reforma electoral por parte de la oposición

El Partido Acción Nacional “no, no y no” apoyará la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República “mientras lo que se pretenda discutir sea atacar la autonomía” de los órganos electorales del estado, sentenció así el diputado federal por Querétaro, FeliFer Macías Olvera.

En ese sentido, reconoció la posibilidad de que Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional, comience a cabildear para que el tema pueda discutirse en un periodo extraordinario de sesiones, pero aseguró que su partido no se va a “prestar” a que esto suceda.

“Nuestra postura es, aunque se escuche tajante, no, no y no mientras lo que se pretenda discutir sea atacar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, Tribunales Electorales y órganos autónomos. Mientras ese sea el arranque no nos vamos a prestar ni siquiera a la discusión”, subrayó el legislador federal.

En ese sentido, aseguró que no existe un plan de foros y parlamentos abiertos de este tema, por lo que su partido y sus compañeros de bancada no van a prestarse a lo que calificó como “show y circo”.

Por otra parte, recordó que se han presentado propuestas de reforma electoral por parte de la oposición en las que se plantean temas como la segunda vuelta electoral y reafirmó que la postura del partido conservador es que “no se mueva ni una coma a la constitución”. En ese sentido, se dijo respetuoso de estas propuestas pero acotó que su postura personal “no se le mueve ni un punto y coma”.