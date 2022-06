Municipios, principales agresores a periodistas y defensores de derechos humanos: Segob

Es necesario que una nueva Ley Nacional pueda establecer claramente las obligaciones en la materia de estados y municipios

El 40 por ciento de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos viene de parte de autoridades municipales, informó el titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Las autoridades municipales tienen una gran afluencia de agresiones para los dos sectores. Las autoridades municipales generalmente no solo no protegen, sino que se sienten en la libertad para ser parte del problema. Si nosotros resolviéramos el problema de que las autoridades municipales no agredieran, terminaríamos con el 40 por ciento del problema”, puntualizó el funcionario.

En ese sentido, informó que está en gira por varios estados de la República para conocer las condiciones en las que estos dos oficios se realizan y recabar la información necesaria para la creación de una Ley Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que sustituya a la actual.

“Hay que reflexionarlo por la cohesión que podemos hacer desde las entidades federativas para jalar a los municipios a esta agenda y que respeten la libertad de expresión, el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, subrayó el funcionario federal.

En ese sentido, recordó que la ley vigente permite crear vínculos con las entidades locales, sin embargo, puntualizó que es necesario que una nueva Ley Nacional pueda establecer claramente las obligaciones en la materia de estados y municipios, y que no dependa de la voluntad política de cada gobierno.

“Nos permite una articulación importante y las resoluciones del mecanismo son vinculatorias y obligatorias para las autoridades federales, pero no así para las autoridades de las entidades federativas y los municipios. Es muy difícil crear una política pública nacional y de estado si no tenemos herramientas jurídicas que nos permitan vincularnos con autoridades locales”, agregó el funcionario.