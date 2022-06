Morena destituye a Ángel Balderas Puga del Consejo Estatal

Esta decisión se tomó después de la denuncia por violencia política de género que presentó Frida González Loyola Acosta

La Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional votó de forma unánime la destitución de Ángel Balderas Puga como presidente del Consejo Estatal de Querétaro, informó el dirigente estatal de dicho partido, Mauricio Ruiz Olaes.

En ese sentido, Ruiz Olaes recordó que esta decisión se tomó después de la denuncia por violencia política de género que presentó Frida González Loyola Acosta, cuya candidatura, Balderas Puga insinuó, fue obtenida como favor político para su padre, Pablo González Loyola Pérez, dirigente de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto.

“Ayer la Comisión de Honor y Justicia del partido a nivel nacional deciden por unanimidad quitarle sus derechos políticos y electorales al compañero Ángel Balderas Puga. Es una resolución que trae por una demanda de la ex candidata a diputada federal por el distrito uno (González Loyola Acosta) ”, puntualizó.

Al respecto de la resolución, Ruiz Olaes aseguró que no conocen aún el sentido de dicha sentencia dado que no han sido notificados, por lo que no sabrían si sólo se le retira del Consejo Estatal o también perdería su militancia en el partido. Aunque aún podría impugnar la decisión, ya quedaría invalidado si quisiera contender por un cargo en las próximas elecciones del 2024.

Serán, en ese sentido, tres cuartas partes de los 40 consejeros que conforman dicho órgano quienes elijan al sucesor de Balderas Puga. Asimismo, aseguró que la próxima semana será cuando reciban la notificación para iniciar la elección del nuevo presidente del Consejo Estatal.

Cabe recordar que la ex candidata denunció primero a Balderas Puga ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, organismo que le obligó a pedir una disculpa pública por haber cometido violencia política de género, pero después también interpuso un recurso ante el partido al que ambos, aún, pertenecen.

El Consejo Estatal de Morena es un órgano consultivo, distinto al Comité Estatal, que sí es un órgano de decisión que trabaja en las pociones políticas y programas del partido.