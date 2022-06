Firma UAQ acuerdo de colaboración con la FGEQ

Se implementará un Diplomado y proceso de evaluación para la certificación de las y los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), representada por la rectora, Teresa García Gasca, llevó a cabo, con la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), en la figura de Alejandro Echeverría Cornejo, una firma de acuerdo de colaboración específico en materia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA).

El objetivo del convenio es establecer las bases de colaboración y coordinación entre la Máxima Casa de Estudios de la entidad y la FGEQ para la ejecución del Diplomado y proceso de evaluación para certificación de conocimientos especializados para las y los operadores del SIJPA.

Al tomar la palabra, la rectora destacó la relevancia que tiene para la Universidad el realizar este tipo de enlaces con la Fiscalía, sobre todo, dijo, en un tema que será abordado desde la Facultad de Derecho de la Institución, la cual cuenta con el conocimiento y experiencia para colaborar y generar alianzas en este rubro.

“Agradecer el apoyo en materia académica que siempre hemos mantenido entre la Fiscalía y la Universidad; en este sentido, continuar con el interés de seguir impulsando proyectos importantes para el estado de Querétaro, en pro y hacia el beneficio y por los derechos humanos de la población queretana, particularmente, en este caso, de adolescentes, es un tema que tiene que abordarse de forma multi e interdisciplinaria y, que desde nuestra trinchera, estaremos en la mejor disposición de seguir abonando en todos los sentidos”, destacó García Gasca.

En su momento, Alejando Echeverría Cornejo, titular de la FGEQ, comentó que para la dependencia que representa es relevante la implementación de este Diplomado, al destacar que, actualmente, la norma obliga a que todos los operadores del SIJPA estén certificados.

“Hay una tendencia nacional, no solo a la certificación, sino también a la profesionalización y especialización de todos estos temas y, de manera particular, en justicia penal para adolescentes. La exigencia es que sea por una institución académica pública y que mejor que la UAQ, eso nos da un plus y un orgullo para todos los que trabajamos en la Fiscalía; estoy seguro de que será, como siempre en la Facultad de Derecho, del más alto nivel esta preparación y que será aprovechado por todos los funcionarios de esta institución”, destacó.

Participaron en esta firma de Convenio por parte de la UAQ: Gonzalo Martínez García, abogado General de la UAQ; y Edgar Pérez González, director de la FD.

Por parte de la FGEQ: Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional; Rubí Guadalupe Aguilar Guerrero, directora Jurídica y de Vinculación Institucional; Guadalupe Gisela Bárcenas Mandujano, directora de Acusaciones; Roxana Sánchez Morales, directora del Instituto del Servicio Profesional de Carrera; y Humberto Pérez González, vicefiscal de Investigación Científica y Policial.