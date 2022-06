Estos son los retos que enfrentan las PyMEs en México

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan 99.8% de los establecimientos en el país.

Hoy más que nunca, la comunidad empresarial debe sentirse orgullosa: las PyMEs se han consolidado como la columna vertebral de nuestra economía, principalmente gracias a que las micro, pequeñas y medianas empresas representan 99.8% de los establecimientos en el país.

Entre octubre de 2020 y julio de 2021, vimos incrementar el número de nuevos negocios y disminuir el de cierres en comparación con 2020, donde se ubicó el punto más álgido del confinamiento causado por la pandemia. Sin embargo, los retos a los cuales se enfrentan las PyMEs siguen siendo múltiples:

Uso de nuevas tecnologías. El déficit de adopción tecnológica impacta negativamente en los negocios debido a que estos lidian con un mundo cada vez más conectado sin tener conocimiento de las soluciones que pueden adoptar para incrementar sus niveles de productividad e innovación. Por eso es tan importante que las y los propietarios de una PyME cuenten con una asesoría para adquirir la tecnología que mejor se alinee con los objetivos de su negocio, de tal manera que la inversión que realicen en este rubro se convierta en utilidades.

Falta de acceso a planes de financiamiento. En promedio, 92% de las PyMEs no cuenta con financiamiento. Es por eso que iniciativas como eNovadoras, que busca brindar financiamiento y experiencias de aprendizaje a mujeres emprendedoras, o planes de telefonía móvil como Simple Plus Empresarial, donde los negocios no necesitan evaluación crediticia para mantenerse conectados y obtener una factura fiscal de manera sencilla y sin trámites, son esenciales.

Comercio electrónico. En los últimos años, las PyMEs han comprobado la urgencia de contar con presencia en internet para impulsar su crecimiento, supervivencia y resiliencia. Tan solo en 2021, el comercio electrónico en México alcanzó un crecimiento de 27% en comparación con el año anterior, haciendo que 7 de cada 10 compradores lo perciban como una opción cada vez más segura para adquirir un producto y servicio. Esto evidencia la necesidad de que las compañías decidan hacer de esto una herramienta que agregue valor a su operación.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo digital de las PyMEs en el país y crear una comunidad empresarial de valor, AT&T México creó Fábrica de PyMEs: una plataforma que permite a quienes poseen una micro, pequeña o mediana empresa capacitarse para hacer crecer su negocio, todo de forma remota y gratuita.

Nuestra intención es asesorar y capacitar a los negocios a partir de contenido que va desde gestión de talento y ciberseguridad, hasta innovación y uso de nuevas soluciones empresariales, además de capacitaciones con expertos a los que pueden acceder con tan solo un clic.

Los invito a sumarse a nuestra Fábrica de PyMEs, hecha para acompañar a quienes buscan llevar sus negocios al siguiente nivel, ¡conócela!.