Directivas de peregrinos no se harán responsables de quien camine por cuenta propia

No se hacen responsables si alguna persona no acata los acuerdos y decide caminar por su cuenta al santuario guadalupano.

El Vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril recalcó que, tanto las asociaciones de peregrinos, como las autoridades eclesiales han dado las indicaciones para la peregrinación de Querétaro al Tepeyac, por lo que no se hacen responsables si alguna persona no acata los acuerdos y decide caminar por su cuenta al santuario guadalupano.

Y es que, a pesar de que se han dado los acuerdos en que solo el contingente varonil caminará a la Basílica de Guadalupe y que la salida será del templo de La Congregación, mientras que mujeres y ciclistas lo harán en vehículo; no se puede dar por hecho que no habrá quien opte por no atender las indicaciones y decida caminar o ir en bicicleta por cuenta propia, lo que es considerado como un riesgo y una falta de comunión.

“No se descarta, evidentemente, que no, como tampoco se descarta el hecho de que grupos de peregrinos varones tomen otra ruta y otras decisiones a las que ya se han tomado”, manifestó Martín Lara Becerril.

Así mismo, el Vicario reiteró que, ante estas decisiones, la Diócesis de Querétaro no se hace responsable de los grupos que decidan salir de otros puntos, o peregrinen, aunque la decisión de sus directivas hayan quedado en lo contrario. Además de que se exponen a accidentes o a contagios de Covid-19.

“Los que peregrinarán unidos de esta manera son los verdaderos peregrinos, los que están asociados, los que están en comunión. Otros grupos que se organicen, posiblemente pudieran organizarse, evidentemente, que no son expresión de la peregrinación unida”, recalcó.

Así mismo, se dio a conocer que, en el caso de las peregrinas a pie, en sus parroquias se han organizado para el rezo del rosario de aurora por las calles de las comunidades y el rosario vespertino en los templos parroquiales, esto para prepararse al encuentro con la virgen morena del Tepeyac.