Dictan sentencia a sacerdote acusado de abusar de un menor en Querétaro

Luego de un proceso legal el veredicto para el sacerdote acusado de abusar de un menor fue de 8 años 4 meses, informó Fernanda Lazo, presidenta de la Asociación de Corazones Mágicos.

“Ya se dictó sentencia. Fue condenatoria, se le dictaron 8 años 4 meses de prisión a ese seño y va hacer una reparación del daño de más de 200 mil pesos” declaró la activista.

Añadió que el sacerdote no se encuentra bajo arresto a pesar de que ya se dictaminó sentencia. Esto se debe a que por ley cuenta con un periodo en el que puede apelar la sentencia y ampararse.

El imputado podría estar en libertad hasta por un periodo de dos meses, hasta ingresar a la cárcel y con ello cumplir su sentencia, independiente de que las pruebas contundentes sobre el abuso sexual que cometió en contra de un menor.

Asimismo, el acusado transcurrió todo su proceso en libertad bajo el argumento de que los jueces presentaron un documento que señalaba la dirección del imputado.

“Si la juez de control no lo hubiera liberado, él no accedería a estos tiempos. Seguiría en la cárcel si la juez de control no tomó en cuenta las contradicciones de los testigos y lo liberó” detalló

Fernanda Lazo explicó que al minero de identificar un caso de violencia sexual hacia un menor, los sacerdotes son suspendidos y no pueden ejercer actividades. No obstante en este caso desde que se reportó el delito el clérigo continuó con sus actividades.

La activista reconoció que el hecho de que exista una condena ya es positivo, sin embargo existe un descontento al permitir que el culpable permanezca en libertad a riesgo de que se fugue y el caso quede impune.