Es un proyecto desarrollado por el área de Estudios Laborales de la Facultad de Psicología, que será impulsado como iniciativa ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Con la finalidad de generar un intercambio de ideas y una sinergia entre legisladores, trabajadoras, trabajadores y sus representantes, asociaciones de la sociedad civil, universitarios y académicos, en torno a la actualización de la Tabla de Enfermedades Laborales, se llevó a cabo en la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la mesa de diálogo “La nueva tabla de enfermedades laborales en México y el urgente llamado al bienestar psicosocial de los trabajadores”.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, resaltó que la pandemia por la COVID-19, vino a detonar temas que ya existían, como enfermedades de salud mental que se vieron agudizadas en los dos últimos años y que permanecían invisivilizadas.

“La pandemia nos vino a abrir los ojos; no es suficiente que las y los médicos estén capacitados para detectar situaciones de riesgo derivadas de trastornos mentales, sino que deben de implementase estrategias para canalizar a aquellas personas que presentan un padecimiento de este tipo. No tenemos hospitales para la salud mental y es desde las universidades que se trabaja en lo que el Estado no atiende. Es tiempo de que las acciones se lleven a cabo de manera conjunta, donde los actores gubernamentales, sociales y académicos se comprometan a generar proyectos en favor de la sociedad”, aseguró.

En este sentido, el Director de la FP de la UAQ, Rolando Javier Salinas García, indicó que esta oportunidad de intercambio de ideas es muy importante para la Universidad, ya que a partir de estrategias bien definidas se ha logrado impactar a más de 100 empresas y más de mil 800 trabajadores en Querétaro, con intervención a través de diplomados y consultorías, donde la responsabilidad social es uno de los ejes fundamentales con el que se da cuenta del trabajo que se realiza desde esta unidad académica.

Agregó que con el proyecto que se presenta y otros más que se encuentran en desarrollo, se consolida el área de Estudios Laborales de la Facultad; hecho histórico en el que después de 52 años de no actualizarse, se incorporan 88 padecimientos laborales, entre estos el COVID-19; se agrupan 52 enfermedades laborales; se agregan tres enfermedades de la mujer; cuatro psicosociales y se cancelan tres fracciones de la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente Dulce María Paola Flores Flores, de la Oficina de la Representación Federal de la Secretaría del Trabajo en Querétaro, las diputadas de la LX Legislatura Local, Martha Daniela Salgado Márquez, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Laura Angélica Dorantes Castillo, coincidieron en señalar que desde la Legislatura Local se buscará presentar la iniciativa y promoverla en favor de las y los trabajadores queretanos.