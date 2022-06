Celebra la LVII Asamblea Coparmex, Querétaro

Se reconoció a hombres y mujeres que trascienden en la historia de la confederación en Querétaro,

La Confederación Patronal de la República Mexicana rindió su informe de actividades correspondientes al año 2021-2022. Donde se realizó un reconocimiento a los hombres y mujeres que, durante la historia de la confederación en Querétaro, la han presidido.

Al evento asistió el gobernador, Mauricio Kuri González, quien también fungió como presidente de la COPARMEX. Así como los alcaldes de Querétaro, Luis Bernardo Nava y de Corregidora, Roberto Sosa. Además de la magistrada Mariela Ponce Villa y representantes de las cámaras empresariales.

Durante la asamblea se señalaron las caridades que desde la confederación se tomaron para brindar apoyo al sector empresarial durante los 24 meses de pandemia, que afectaron sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

“Impartimos capacitaciones y talleres de profesionalización. Pusimos la plataforma be to be conecta, para adaptarse a los requerimientos de la pandemia”

Generamos una feria de financiamiento con tasas preferenciales para las Mipymes para mantener las empresas a flote” mencionado Jorge Camacho Ortega, presidente del sindicato patronal en el estado.

Por su parte el gobernador Mauricio Kuri, señaló que desde su administración se apoyó “con 200 millones de pesos para la reactivación de las Mipymes principalmente”.