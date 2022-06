Buscarán reformar ley para evitar situaciones de violencia en los planteles

El siguiente paso a nivel legislativo será el de vincular a todos los actores que se involucren en la protección de las infancias y la prevención de la violencia

La diputada presidenta de la comisión de educación, Ana Paola López Birlain, informó que se reunió con la la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para evaluar las áreas de oportunidad de la ley de educación actual con el propósito de erradicar la violencia en los planteles.

Luego de que hace más de una semana se diera a conocer el caso de Juan, un adolescente que sufrió quemaduras de primer y segundo grado infligidas por sus compañeros.

En ese sentido la diputada manifestó su repudió ante lo sucedido y aseguró que el siguiente paso a nivel legislativo será el de vincular a todos los actores que se involucren en la protección de las infancias y la prevención de la violencia.

“Esa situación no puede volver a ocurrir me reuní con la secretaria ejecutiva del SIPINNA para identificar las aéreas de oportunidad de nuestra ley, para articular a todos los actores involucrados en la prevención de la violencia en las escuelas” declaró la legisladora y agregó que en los protocolos actuales no se considera la intervención del Procurador de la defensa de los niños, niñas y adolescentes.

En el marco del cierre de los 18 conservatorios para la construcción de la propuesta legislativa para armonizar la ley de educación con una visión inclusiva, apuntó que la “atención de la salud mental y socioemocional de los niños, niñas, adolescentes, maestros y padres de familia” es un tema recurrente en todas las escuelas.