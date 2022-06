Estrategia del PAN fue perdedora: Pancho Domínguez

Arremetió una vez más contra el dirigente estatal Marko Cortés

La estrategia del Partido Acción Nacional fue “perdedora” en las pasadas elecciones, consideró el ex gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, por lo que reveló que se está reuniendo con figuras del partido para valorar los pasos a seguir.

“Estamos valorando, nos estamos reuniendo. De hecho mañana estaremos en una reunión con gobernadores, con legisladores. Lo que subí ayer, hay que hacer una reflexión profunda, una autocrítica y decirle a la población que el PAN puede ser representativo, pero se vio que la estrategia de la dirigencia actual fue perdedora”, sentenció Domínguez.

Felicito a los actores que permitieron el triunfo opositor en #Aguascalientes y #Durango. Es preciso hacer una profunda reflexión autocrítica para recomponer el atractivo panista con la sociedad y construir un México mejor. No hay tiempo que perder. — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) June 6, 2022

Al respecto, Domínguez consideró que si se suman los votos que logró el PAN en las elecciones del fin de semana no se llegan “ni a un millón de votos y Morena sacó 2 millones 300 mil votos”. En ese sentido, consideró que “Aguascalientes estaba muy cantado” y el triunfo en Durango fue fruto del “esfuerzo del gobernador Rosas Aispuro y no del dirigente nacional (Marko Cortés)”.

Por otra parte, al cuestionársele si Cortés debe dejar el partido, Domínguez consideró que esa sería decisión de la militancia del partido. También, en ese mismo tenor, consideró que será decisión de “la militancia a lo largo y ancho del país” si debe continuar la alianza con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

“Si no se consulta toda la militancia toman las decisiones los dirigentes o la comisión permanente, pero ellos no son todo el PAN. Mientras no se haga una consulta profunda y sería a toda la militancia para ver qué es lo que está pensado cada militante pues se cometen errores, vamos a decir, escogidos por el dirigente nacional”, subrayó el ex mandatario estatal.

Sobre si buscaría la dirigencia nacional del PAN, Domínguez recordó que el año pasado ya lo intentó y aseguró no estar “aferrado”, subrayando que hay perfiles como Martín Orozco o Damián Zepeda, y anunció que sea quien sea le “acompañará”.