Anuncia UAQ 1er. Festival de Artistas Callejeros

El encuentro tendrá como sedes: el Teatro Esperanza Cabrera y la Plazuela Mariano de las Casas

Del 17 al 19 de junio se llevará a cabo el 1er. Festival de Artistas Callejeros UAQ, organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria (SECU) de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

El evento anunciado en rueda de prensa, tiene como objetivo dar a conocer a la población el talento de los artistas que se han visto en la necesidad de desarrollar múltiples y variadas disciplinas en las calles, plazas, mercados y vías públicas de Querétaro, al no tener otro espacio para realizarlo; así como el de difundir, reconocer y premiar su talento.

Dicho Festival tendrá como sede dos espacios: el Teatro “Esperanza Cabrera”, en donde durante los tres días se impartirán conferencias y talleres; así como la Plazuela Mariano de las Casas durante el 18 y 19 de junio, a partir de las 16:00 horas, con diversas presentaciones artísticas.

De igual forma, el día viernes 17 de junio, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se iniciará a las 10:00 horas una actividad de graffiti, con la creación de una galería dedicada a los artistas grafiteros para que expongan su arte.

Al respecto, Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, destacó el trabajo del equipo organizador del Festival, al calificar este encuentro como un gran proyecto que dará la oportunidad de exponer la cultura y el arte en las calles de la entidad.

“Cuando me plantearon la idea me pareció excelente; decirles a nuestros artistas que les agradecemos la confianza, las calles de las ciudades deben estar llenas de arte, suceden en muchos países del mundo, donde la percepción es diferente y Querétaro tiene todo, desde calles hermosas hasta artistas talentosísimos, así como un público que puede ser muy sensible y que puede valorar todo este trabajo que hacen” comentó la Rectora.

De igual forma, Eduardo Núñez Rojas, titular de la SECU, añadió que “se ha logrado unir un gran equipo de talentos que a veces no conocemos porque no se presentan en escenarios como otros artistas de renombre, pero son gente extraordinaria, y la UAQ quiere darles a mostrar que estamos abiertos a todas las propuestas, que ellos deben tener su propio espacio, dando a conocer todo el gran talento que tienen y que a veces no es valorado, nosotros sí lo vamos a valorar porque lo conocemos, sabemos lo grandes que son y por ello, van a tener su lugar en esta Universidad”.

El programa de las actividades se puede consultar en redes sociales de la SECU, así como las de la propia Universidad.