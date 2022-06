AMLO no asistirá a Cumbre de las Américas

Marcelo Ebrard participará en lugar del Presidente

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina que no asistirá a la cumbre de las Américas que se llevará a cabo esta semana en Los Ángeles.

Después de semanas de especulación, se decidió por faltar a la cita debido a que el gobierno de Estados Unidos no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“La exclusión el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del Continente Americano. “ dijo el Presidente.

A pesar de la posición del mandatario ante la cumbre, México no se quedará sin participar pues en su lugar se ha designado al Canciller Marcelo Ebrard como su representante en dicho evento.

Para finalizar mencionó que su relación con el mandatario estadounidense es buena pero que reconoce la presión que ejercen sobre él integrantes de los partidos Demócrata y Republicano.