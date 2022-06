Afirman autoridades que la reingeniería de 5 de febrero abonará al sistema de transporte

La estrategia entrará en vigor a partir del día de hoy y tendrá un impacto de reducción de los tiempos de espera de entre un 15 y 20 por ciento

La remodelación en 5 de febrero abonará al mejoramiento del servicio de transporte público Qrobus, informó el director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Gerardo Cuanalo Santos.

El funcionario no especificó las alteraciones que tendrá el servicio durante el proceso de construcción de esta obra. En cambio anunció el proyecto por el cual se busca mejorar la frecuencia de 15 rutas, las cuales mueven la tercera parte de los usuarios del transporte público.

La estrategia de “mejora continua” entrará en vigor a partir del día de hoy y tendrá un impacto de reducción de los tiempos de espera de entre un 15 y 20 por ciento, explicó el titular del IQT.

Cabe resaltar que el director, Gerardo Cuanalo, aseguró que desde el instituto no se contempla una ampliación a los horarios, ni la adquicisión de nuevas unidades. Reiteró que será la empresa concesionaria, MovilQrobus, la responsable de encoentrar la manera de hacer que se cumpla el compromiso de aumentar las frecuencias.

A pesar de ello no se detalló ningún tipo de sanción para la empresa en el caso de que no cumpla con lo acordado. El funcionario convino que habría más camiones destinados a estas 15 rutas, pero no serían nuevas adquisiciones, en este sentido tampoco precisó un número concreto de los vehículos que se estarían integrando.

“No te puedo dar el número porque esos autobuses van en función de los días y los horarios[…] La concesionaria es la responsable de tomar la decisión de comprar unidades para mejorar el tema de las frecuencias” declaró.