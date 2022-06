Ciclovía en Ezequiel Montes

La vía ciclista es uno de los impulsos más grandes a la economía de proximidad y aporta al buen funcionamiento de la ciudad.

Las tendencias globales en movilidad, apuntan a redistribuir del espacio público en favor de medios

sostenibles. La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada el pasado 17 de mayo, va a ese sentido: garantizar el desplazamiento de las personas, sin importar su medio de transporte, sobre todo incrementar la seguridad de personas peatonas y ciclistas.

La calle Ezequiel Montes tiene la vocación de servir como elemento articulador de los negocios de proximidad: comida, helados, panaderías, tiendas de ropa. El mercado Hidalgo, ubicado en sus inmediaciones, cumple la misma finalidad: surtir de alimentos frescos y saludables a una parte importante del centro histórico.

Si lo vemos con ojos distintos, una ciclovía es uno de los impulsos más grandes a esta economía de proximidad. Hay muchas personas que trabajan y viven en el entorno, por lo que la posibilidad de tener una ciclovía, permite evitar viajes en auto o incluso reducir los tiempos de viaje a pie, de 15-20 minutos, a menos en una tercera parte de ese tiempo, reduciendo el costo ambiental de los viajes, la congestión y el estrés urbano.

La mayoría de las compras en las calles Corregidora, Zaragoza, Ezequiel Montes son de personas que lo hacen a pie. Difícilmente, alguien de San José el Alto, La Loma, el Marqués o Juriquilla usarán un

auto para hacer allá sus compras. Con una buena promoción de los beneficios de una ciclovía, las ventas se pueden disparar a niveles no conocidos en la actualidad.

Matemáticas elementales: en el espacio que ocupa un auto estacionado, pueden estacionarse hasta 10 bicicletas. Esto significa, diez veces más potenciales compradores, incremento de un 1000%. Libros como Bikeconomics de Elly Blue; Cycling for Sustainable Cities, de Ralph Buehler y John Pucher, así como el documento The economical benefits of sustainable streets, del Departamento de Tránsito de Nueva York son textos de actualidad que muestran los inmensos beneficios para la economía local cuando se amplian banquetas, se instalan ciclovías y en general, se fomenta la movilidad peatonal y ciclista en los barrios, en los vecindarios.

De la misma forma, la ciudad de los 15 minutos, uno de los conceptos emergentes más importantes del siglo XXI, y que pretende hallar nuestros satisfactores más importantes en un tiempo no mayor de 15 minutos de casa, andando o en bicicleta, se puede cumplir en ese perímetro de la ciudad, que ya posee banquetas amplias, un mercado, servicios médicos, religiosos, escuelas públicas y privadas, tiendas de autoservicio, universidades y un comercio vibrante la mayor parte del día que puede detonar si se realizan las acciones adecuadas, con el respectivo cambio de paradigma: volver al pasado, cuando eran las personas en movimiento con sus propios medios, sin depender de un vehículo de motor. La vida de barrio, que ya la tuvimos en la ciudad y hoy es una propuesta para garantizar la sostenibilidad del futuro inmediato y a largo plazo.

Una ciclovía protegida, siempre será una buena noticia para el buen funcionamiento de la ciudad.

Felicidades a todas las personas que lo hacen posible.