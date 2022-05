Visita Gobernador stand de Siemens en Feria Industrial de Hannover

Durante el recorrido por el stand más grande de la feria, el mandatario estatal refirió que la compañía de capital alemán con presencia en Querétaro, es un aliado que coadyuva en el progreso educativo y tecnológico de la entidad

Como parte de su primer día de trabajo en la Feria Industrial Hannover Messe 2022, en Alemania, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, visitó el stand de Siemens, donde atestiguó la presentación de la cartera de tecnología que desarrolla la firma a través de la automatización, digitalización y electrificación de sus procesos, lo que permite un futuro sostenible.

Durante el recorrido por el stand más grande de la feria, el mandatario estatal refirió que la compañía de capital alemán con presencia en Querétaro, es un aliado que coadyuva en el progreso educativo y tecnológico de la entidad, con la operación de la planta especializada en producción de tableros de interruptores e infraestructura eléctrica que brinda empleos de alta especialización a las y los queretanos.

Además, las universidades en el estado tienen una alianza con Siemens en el modelo de Educación Dual que brinda certeza profesional a las y los estudiantes. Añadió que se trata de aliados en la creación de empleos de alta especialización y en el fortalecimiento de cadenas de valor que favorezcan el mercado interno, así como en el desarrollo de tecnología para dar pasos importantes en la industria 4.0.

En la visita del stand estuvieron presentes el presidente y CEO México, Alejandro Preinfalk; el CEO Smart Infraestructures, Electrification & Automotion, Stephan May, y el director of Business unit Electrification & Automotion, Patrice Rimond; así como el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; el secretario Particular, Josué Guerrero Trápala; el titular de la Agencia Estatal de Energía de Querétaro, Mauricio Reyes Caracheo; representantes del sector educativo y líderes empresariales.