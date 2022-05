Viernes 6 de mayo “Doble Hoy No Circula” para la CDMX y Edomex

Por tercera ocasión, en lo que va del mes, la CAMe activa el programa a fin de mitigar la concentración de ozono.

Debido a las altas temperaturas, falta de circulación del aire y a una gran cifra de automóviles circulando, además de otros factores, la concentración de partículas contaminantes no disminuye en Ciudad de México y Estado de México, motivo por el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declaró este jueves contingencia ambiental y puso en marcha, por tercera ocasión en lo que va del mes, el programa de “Doble Hoy no Circula”.

Esta medida entra en vigor a partir de este viernes 6 de mayo de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas para la Zona Metropolitana del Valle de México que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que si vives o pretendes circular por alguna de estas zonas, ten en cuenta que pues te puedes hacer acreedor a una multa.

Te compartimos algunas de las medidas señaladas por las autoridades capitalinas para los autos que no pueden circular este viernes:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 . Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

Para mayor información, consulta los detalles en la página oficial de la CAMe.