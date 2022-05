Toma Roberto Cabrera protesta a 15 delegadas y delegados juveniles en SJR

Se realizarán trabajos coordinados con diferentes dependencias para fortalecer a este sector.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, encabezó la toma de protesta de los 15 delegados juveniles con los que se trabajará de la mano para fortalecer este sector tan importante en el desarrollo del municipio.

“Nos necesitamos todos, debemos hacer de los valores de la solidaridad y hacer un buen equipo de respeto, de muchas cosas que podamos hacer pero siempre colaborativa, siempre buscando hacer comunidad”, dijo.

Desde el Coto Camp, ubicada en la comunidad con el mismo nombre y ante autoridades municipales, el edil reconoció el compromiso con el que se ha trabajado desde la Dirección de la Juventud, encabezada por Luis Galván, y de la que dijo, hay entrega y pasión a la hora de emprender proyectos para posicionar a las juventudes y llevar a San Juan del siguiente nivel.

“Se agradece muchísimo la oportunidad que nos da para trabajar en equipo a Luis Galván. Ya se presentó una Agenda de Trabajo muy buena, excelente y va llegando e ir escalando al Instituto Municipal de la Juventud. Son las personas que van a encarar los retos del Siglo 21”, comentó.

En referencia a los trabajos por realizar, Cabrera Valencia comentó que hay retos muy importantes por delante para las siguientes generaciones, como la atención al medio ambiente, el agua, la salud, la economía, la calidad de vida y la seguridad que, dijo, se siembra y florece desde la casa y sale a la calle todos los días.

“De la mano de todos ustedes nuestro trabajo es soñar, es lo que identifica a los jóvenes y a los que tenemos el corazón joven; aún seguimos soñando. Yo sueño con un cambio de Modelo de Ciudad y Municipio que es importante no solamente desde la parte física, sino también de buscar tener mejor calidad de vida y esto nos da seguridad, hacer comunidad en equipo con valores”, concluyó el munícipe.

En su intervención, Luis Alberto Galván Hernández, Director de la Juventud en San Juan del Río, agradeció la presencia de Autoridades Auxiliares presentes en el evento, así como a las nuevas Delegadas y Delegados Juveniles.

“El día de hoy este programa con nuestras 15 delegadas y delegados juveniles, busca principalmente generar acciones desde el centro de su comunidad, generar actividades, detectar problemas y a partir de ahí generar líneas de acción inmediatas que podamos brindar mayor atención a todas las Delegaciones y comunidades de San Juan del Río”, explicó Galván Hernández.

Finalmente, Sonia Angélica Colín Aboytes, Subdirectora de Prevención Social y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacó el trabajo que se realiza con los jóvenes en San Juan de Río, desde donde se están impulsando sueños y proyectos para construir un municipio mejor cada día.

“Aquí todos los delegados y delegadas están haciendo un gran trabajo (…). “Que nadie les permita cortar sus alas; yo le agradezco al presidente municipal porque él abrió las puertas, él está permitiendo que pase esto; si él no lo hace a veces no se hacen las cosas (…) Cuando estamos juntos adelante como bien lo dice el señor gobernador, hacemos muchísimas y muchísimas cosas, cada uno pone, ya no un granito de arena, sino un montón grande”, concluyó.