Recomendación de DDHQ por fallecimiento de joven no incluía disculpa pública

El suceso ocurrió en el año 2017; y el médico responsable salió bajo fianza

La recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Humanos en el caso de Jesús Alberto Maldonado, joven con Síndrome de Down fallecido por negligencia médica, no contemplaba una disculpa pública, por lo que no puede realizarse como lo solicitó la familia, informó el titular de la dependencia, Javier Rascado Pérez.

En ese sentido, recordó que el padre de inconformó con la recomendación que el organismo local emitió el año pasado después de cinco años de investigación y acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que una disculpa pública se daría si la CNDH así lo resuelve.

“Debemos aclarar que una vez que se emitió o recomendación no se estableció lo de la disculpa pública. Y también señalar que el papá presentó una inconformidad de la recomendación ante la CNDH y todavía no se ha manifestado”, puntualizó el funcionario.

Por otra parte, cabe recordar que Rascado Pérez se comprometió, al asumir el cargo este año, a dar acompañamiento a la familia en el caso y aseguró que así se está dando.

“Cabe recalcar que la recomendación ya se emitió y ahora se le está dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Nosotros recientemente notificamos a la Comisión Estatal de Víctimas para el caso de la reparación integral y estamos dando el acompañamiento.”

El joven Maldonado falleció en 2017 por una negligencia médica de Érika N. dentro del Hospital General, pero logró salir tras pagar una fianza de 10 mil pesos y ahora trabaja en un hospital privado.