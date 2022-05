Promete Kuri que no habrá impunidad en agresión armada contra chofer de la ruta 98

El conductor fue auxiliado por paramédicos y se dio parte tanto a la Policía Estatal como elementos de Seguridad Pública Municipal

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, aseguró que no habrá impunidad en el caso del chofer de la ruta 98 que fue baleado durante un asalto con violencia la noche de ayer.

“Eso es tema de la Fiscalía. Lo he dicho siempre, nunca voy a decir que no hay eventos, lo que voy a decir es que vamos a ir por todos aquellos que comentan un delito. Aquí no hay impunidad“.

Cabe recordar que anoche se reportó el asalto de un conductor de la ruta 98 de Qrobus en la Reforma Agraria, al sur de la Capital del estado. Según trascendió, el chofer resultó lesionado con arma de fuego en la pierna, por lo que fue trasladado al Hospital General.

El conductor fue auxiliado por paramédicos y se dio parte tanto a la Policía Estatal como elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes procedieron a levantar la denuncia ante la Fiscalía General del estado.