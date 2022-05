Presentará UAQ una iniciativa participativa de Ley de Aguas

Así lo indicó Teresa García Gasca, rectora de la institución

Durante su participación en “Pensar la Universidad” en el noticiario Presencia Universitaria, la rectora de la Máxima Casa de estudios de la entidad, Teresa García Gasca, anunció que la Institución presentará una iniciativa de Ley de Aguas al Congreso local para que sea analizada y aprobada por los diputados.

Puntualizó que la Universidad, como ente autónomo, tiene la libertad de expresarse cuando algo está mal, así como la de actuar por convicción, además de tener una responsabilidad social que cumplir.

“Decir que la Universidad estará trabajando en este tema, ya comenzamos, vamos a presentar una propuesta de iniciativa de Ley de aguas, ahora sí integral, que aborde todas las artistas, para que la Legislatura, esperemos, la apruebe con la misma celeridad; en este caso, será una ley participativa, una iniciativa participativa en donde vamos a escuchar todas las voces, pero que no se congele o que no nos la detengan, vamos a estar trabajando y aportando, no solo se vale reclamar algo, sino también decir ‘aquí estamos para trabajar’”, comentó la Dra. García Gasca.

De igual forma, la Rectora recordó el contexto bajo el cual se dio la aprobación de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”, al señalar que fueron los grupos legislativos del PAN y del PRI los que presentaron, por separado, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, la iniciativa, entonces llamada “Ley de Aguas” los días 22 y 31 de marzo, respectivamente.

“En ese momento, inició todo el revuelo social por parte de activistas, organizaciones civiles, así como académicos y académicas alrededor de lo que no era una Ley de Aguas y se llamaba como tal. Es una Ley de privatización del agua, porque lo que regula es la prestación del servicio, la concesión y no como tal una verdadera ley que nos permita administrar este recurso natural que, además, es un bien público”, destacó.

Para ello, el 9 de mayo, la UAQ llevó a cabo una mesa de análisis para discutir las iniciativas, en donde se presentaron temas sobre: el derecho humano al agua, el modelo de abastecimiento, la gestión integrada, el derecho humano al saneamiento, y la gobernanza.

Posteriormente, el 13 de mayo, la Legislatura organizó el foro “Participación Ciudadana para sentar las bases y mejorar la legislación en temas del agua”, del cual, se concluyó que la iniciativa no era una “Ley de Aguas” sino una Ley para regular la prestación de servicios, la cual llamaron “Ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”, misma que fue aprobada fast track el 19 de mayo, publicada el 21 de mayo en La Sombra de Arteaga, y entrará en vigor el 01 de julio.

Así, el 26 de mayo, durante el Consejo Universitario, se dio a conocer que estudiantes de la UAQ del colectivo CASCADAS llevarían a cabo una marcha comunitaria apartidista en defensa del agua. De igual forma, por parte de la Universidad, ese mismo día, fue turnada una carta al gobernador del estado, Mauricio Kuri, pidiéndole se generen condiciones para una discusión a fondo con la participación ciudadana y de manera transparente.

Derivado de estas acciones, comentó la Rectora, se hicieron señalamientos contra la Universidad, entre ellos, que era deudora de agua, información emitida por la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

“El artículo tercero de la Ley Orgánica de la Universidad que, además es aprobada por el Congreso Local, desde 1985 indica que la Universidad esta exenta de pago de derechos estatales y municipales, de tal suerte de que eso no nos hace deudores del agua, sin embargo, la UAQ ha sido altamente responsable no solo con el uso del agua y en el manejo de este recurso, sino también llevando a cabo múltiples investigaciones en todo los sentidos, desde el área educativa, hasta el área científica, muchas de ellas solicitadas por la propia CEA. El llamado es a la serenidad e informar con la verdad”, puntualizó.

En otro orden de ideas, y con respecto a la situación por Covid-19, reportó que se registra a nivel nacional e internacional un alza en los casos; sin embargo, México continúa en el lugar 21 por casos y en el cinco por fallecimientos; mientras que Querétaro se ubica en la posición 13 a nivel nacional.

Dentro del Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria, el municipio de San Juan del Río se encuentra en amarillo, y el resto de los campus y planteles de la UAQ en verde.