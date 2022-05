PAN estatal ratifica a secretarios de su comité directivo; miran hacia 2024

Leonor Mejía, dirigente del Comité Directivo Estatal, pidió analizar los retos aún pendientes y áreas de oportunidad para ganar aquellos espacios que no se ganaron en 2021

“Juntos y en unidad, las y los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) harán sinergia con el objetivo de refrendar a esta fuerza política como la mejor opción para Querétaro en 2024”, señaló la dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), Leonor Mejía, durante la primer sesión ordinaria del PAN, a la cual acudió el gobernador Mauricio Kuri como miembro exoficio.

“Estemos en constante diálogo con nuestra militancia y con la ciudadanía, ya que para tomar decisiones acertadas, necesitamos un panorama amplio de la realidad partidista de nuestros militantes”, indicó la lider blaquiazul.

De la misma manera, pidió analizar los retos aún pendientes y áreas de oportunidad para ganar aquellos espacios que no se ganaron en 2021.

“Acción Nacional se fortalece en la medida en que promovemos una vida interna activa y de diálogo entre nosotros. Tengo mi confianza puesta en ustedes, para que juntos vivamos los principios humanistas y así innovemos y modernicemos la forma de hacer política”, puntualizó Leonor Mejía.

En este sentido, a los secretarios del CDE recién ratificados les encomendó colaborar activamente con las y los panistas, pues señaló que como una sola unidad podrán trazar un rumbo sólido para el partido en el estado.

Los secretarios del PAN Querétaro son:

• Alejadro Cano Alcalá, de Fortalecimiento Interno;

• Arely Anaya Fonseca, de Vinculación con la Sociedad;

• Maricruz Arellano Dorado, de Formación;

• Ernesto Mejía Botello, de Elecciones;

• Isaac Herrera Jiménez; de Comunicación;

• Iris Yunuel Alafita Zapor, de Acción Gubernamental;

• Leticia Rubio Montes, de Promoción Política de la Mujer;

• Juan José Ojeda Dorantes, de Afiliación;

• Mishelle Miranda García, de Acción Digital;

• José Luis Sainz Guerrero, de Estudios y Análisis;

• Fernando Urbiola Ledesma, de Familia;

• Marcela Torres Peimbert, de Ecología, Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente;

• Ismael Becerra Reséndiz, de Atención a la Militancia y Promoción del

Voluntariado;

• Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, de Promoción y Protección a los

Derechos Humanos;

• María Concepción Reséndiz Rodríguez, de Desarrollo Humano;

• Ana Paola López Birlain, de Innovación y Desarrollo Empresarial;

• Gustavo Antonio Real Castillo, de Planeación;

• Uriel Garfias Vázquez, de Asuntos Agropecuarios;

• Gustavo Botello Montes, de Asuntos Religiosos;

• Esther Carboney Echave, de Desarrollo Comunitario.

Para concluir, la líder panista hizo un llamado a todas y todos los que tienen aspiraciones a no precipitarse, a no usar al partido para conquistas personales sino para construir un partido más fuerte y unido, un partido mucho más consolidado para el 2024.

“No es momento de levantar la mano, de precipitarnos, es momento de estar fuertes, es momento de unidad, no usemos al partido para conquistas personales, sigamos trabajando y dando los mejores resultados porque eso ha consolidado al PAN y lo seguirá haciendo para el 2024. Como dijo Don Luis H. Álvarez, ‘Si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria‘”, sentenció.