Morena miente y no cumple a las y los mexicanos: Abigail Arredondo Ramos

El mal gobierno de la 4T sin duda ha afectado la calidad de vida de las y los mexicanos. Temas como violencia hacia las mujeres, seguridad, corrupción salud, medio ambiente y aumento a la gasolina están a la alza: Abigail Arredondo Ramos.

En rueda de prensa la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos habló del mal gobierno que es Morena, se ha demostrado con números y cifras que en el tema de feminicidios a nivel federal.

El 2021 fue el año más violento para las mujeres; de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron más de 3 mil asesinatos, es lamentable que el 96% de los feminicidios queden impunes, por ello ya basta de las mentiras de Morena, si ellos quieren mentir, le decimos que los números no mienten.

En lo que respecta a Querétaro, subrayó Arredondo Ramos que, al 31 de marzo de 2022, se han registrado 463 lesiones dolosas contra mujeres, Querétaro ocupa, hasta el momento, el 4º lugar como la entidad con mayor tasa de lesiones dolosas contra mujeres por cada 100 mil habitantes. A marzo de 2022, Querétaro ha registrado 946 casos de violencia familiar contra mujeres, de igual forma en marzo del 2022 registró cifra histórica nacional en violación contra mujeres (2 mil 287 casos).

En el tema de Seguridad, Arredondo Ramos compartió con los medios que a nivel nacional, de acuerdo a Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional”, ocupamos el cuarto lugar de 193 países con más crimen organizado, además, somos el país más peligroso para ejercer el periodismo, van 36 periodistas asesinados, siendo Veracruz, el que registra el mayor número en todo el país, se han registrado más de 120 mil homicidios y más de 4 mil 500 secuestros, por ello no se puede normalizar, no podemos permitir que el gobierno de Morena siga sin actuar, sin acción al respecto.

En Querétaro destacó Abigail Arredondo que persisten conductas negativas que no han sido erradicadas, donde el delito más común es el robo, con más de 5 mil casos, destaca el robo a vehículo con más de mil casos, y el robo a casa habitación, con más de 500 casos registrados a marzo 2022, de igual forma el segundo delito más común en Querétaro es la violencia familiar con 946 casos a marzo 2022.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó con la bandera de anticorrupción, es increíble el lugar que ocupamos hoy en día, estamos peor evaluado que Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y El Salvador, basta con mirar a cualquier lado para darnos cuenta del grado de impunidad en el que vivimos; se acaba de cumplir un año de la tragedia de la línea 12 del Metro en la Ciudad de México en donde murieron 26 personas y no hay detenidos.

Al hablar del tema de salud, Abigail Arredondo destacó la increíble ineficiencia como se ha manejado la pandemia, COVID-19 ha dejado a más de 626 mil mexicanos muertos, somos el país con más personal médico fallecido, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, somos el peor de América, y en el tema de medicamentos no se queda atrás, dejaron caducar 134 millones de medicinas mientras tenemos a 9 de cada 10 hospitales sin medicamentos oncológicos.

Abigail Arredondo subrayó que el gobierno federal de Morena, sigue sin cumplir sus promesas, en 2018 dijeron que bajarían el precio de la gasolina y no solo no la han bajado, sino que, en marzo de 2021, batieron récords históricos, la gasolina Premium se vendió hasta en $25.50 y la Magna en $22.35 , a comparación, el promedio de la gasolina Premium oscilaba en $18.97 y al día de hoy se encuentra en $23.41; mientras que la Magna estaba en $18.32 y ahora está en $21.56, claramente vemos que Morena miente y no cumple.

“Las y los mexicanos merecemos gobiernos a la altura de las exigencias, requieren de políticas y políticos que realmente se preocupen por las familias mexicanas”, finalizó Abigail Arredondo en compañía del secretario general, Toño Macías, Celia Durán Terrazas, secretaria de organización, así como Pancho Pérez, secretario general de la CNOP.