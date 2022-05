IQM da acompañamiento a familiares de Ángela Daniela a más de un mes de su desaparición

Marisol Kuri de Torres. titular del IQM, insistió que la demora de casi un mes por parte del instituto para dar acompañamiento a los familiares de Angela fue resultado de un desconocimiento del caso

El Instituto Queretano de las Mujeres comenzó a dar acompañamiento a familiares de Angela Daniela, el pasado jueves 5 de mayo, informó su titular Marisol Kuri de Torres. La joven de 16 años fue reportada como desaparecida el 31 de marzo y su familiares ya ha organizado barridos de búsqueda.

Marisol Kuri de Torres aseguró que la demora de casi un mes por parte del instituto para dar acompañamiento a los familiares de Angela, fue resultado de un desconocimiento del caso. Además de la falta de canalización por parte de la fiscalía

“Generalmente la fiscalía o el centro de justicia es el que nos canaliza el caso […] Nosotros no teníamos acercamiento a la familia. Ella no acudió con nosotros, no teníamos contacto para buscarla ni tener acercamiento con ella” declaró directora del IQM.

Añadió que el primer contacto del Instituto con la familia fue a través de una llamada telefónica el día jueves 5 de mayo, posteriormente la madre de Angela Daniela solicitó que se acompañara en el primer barrido de búsqueda.

“El domingo la visitamos en su casa para conocer sus necesidades el día de ayer acompañamos en la fiscalía”

Marisol Kuri explicó que una de las principales preocupaciones de la madre radicaban en las consecuencias económicas y laborales que podrían suscitarse por los días que ha dedicado a la búsqueda de su hija.

“Nos comunicamos directamente con su jefa, hubo apertura se le van a descontar los días y veremos como dar apoyo económico a ella y a su hermano” asimismo, la titular del IQM, señaló que en materia de seguridad el instituto apoya a la familia con acompañamiento constante y traslados.