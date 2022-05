Fiscalía invita a abogado de Yuriko a declarar sobre presuntas carpetas abiertas contra su agresor

El abogado, Yuriko y Olimpia, una ex esposa del agresor, declararon en días pasados que Israel N. cuenta con investigaciones en cuatro estados más

Se invitará a declarar al abogado de Yuriko, mujer agredida con cuchillo en Juriquilla por Israel N., su vecino, el pasado 25 de abril para que informe sobre las carpetas que aseguró están abiertas en contra del agresor, Israel N., informó el Fiscal General del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, toda vez que no se tienen datos al respecto.

En ese sentido, reconoció que en la Fiscalía General del estado no se tienen datos de que existan más carpetas de investigación en contra de esta persona, sin embargo no descartan la posibilidad, por lo que se invitará a Rogelio Estrada para que dé a conocer esta información.

“Invitaremos al abogado que hizo algunas declaraciones de que se encuentra relacionado con unas carpetas pues nosotros; en nuestra investigación, en nuestros estudios de plataforma, no arroja ese antecedente a lo que ellos se refiere. Tenemos acceso a las plataformas nacionales y en este momento, con los datos y la información del nombre de la persona, no aparece sin embargo no descartamos que eso sí sea posible”, puntualizó Echeverría.

Por otra parte, aseguró que no se descarta la imputación de ningún delito a el detenido ni por ninguna línea de investigación.

“No vamos a descartar ninguna línea de investigación ni ninguna acusación que se pueda hacer en contra de estas personas porque estamos conscientes que este tipo de situaciones no se tiene que dar”, subrayó el fiscal.

Finalmente, informó que el detenido fue localizado en Huixquilucan, Estado de México, y que se logró su detención tras una orden de cateo. Cabe recordar que Yuriko y Rogelio Estrada, su abogado, calificaron la detención de “ejemplo nacional” por darse en 8 días.

“Como ustedes saben a pesar de que nos costó un poquito de trabajo su localización, que dicho sea de paso, se logró en el Estado de México, en el municipio de Huxquilucan, y que durante tres días estuvimos esperando hasta que se nos apoyó con la orden de cateo para su detención y traslado a este lugar”, finalizó.

Cabe recordar que Estrada y Yuriko, así como una ex esposa del agresor, aseguraron que tiene órdenes de aprehensión en Guerrero, Puebla, Ciudad de México y Morelos que datan de entre cuatro y ocho años.