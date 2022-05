Disminuyen la cantidad de atenciones psicológicas en la capital

En comparación con el primer trimestre hubieron 81 llamadas en rojo

Teresa Borbolla, directora del Instituto Municipal para las conductas de riesgo de la capital de Querétaro indicó que ha habido una disminución en las atenciones psicológicas vía telefónica, en el primer trimestre del año

“Del 1 de enero de enero de 2022 al 28 de abril tenemos un total de mil 1 llamadas referenciadas y secuencias como primer contacto; y 518 llamadas de seguimiento y 9 llamadas improcedentes” dijo.

En comparación con el primer trimestre hubieron 81 llamadas en rojo. Esto representa una disminución considerable.

Solamente se pueden recibir a usuarios que no son del IMSS o del ISSSTE y son canalizados al CESAM, especificó, y aseguró que los usuarios no pasan mucha espera en ser atendidos y canalizados en consultas presenciales si es que se requiere “Nuestros usuarios no tardan ni 12 horas en ser atendidos y si es un tema de prontitud es bajo el mismo día y los seguimientos es inmediato puedes seguir platicando” finalizó.