Corregidora sí firmó convenio de colaboración con Aquanimal S. de R.L. de C.V.

Destaca que el convenio fue por un año únicamente y con el propósito de apoyar en el área de investigación de toda la comunidad estudiantil tanto nacional, como extranjera.

En 2018 se firmó un convenio de colaboración con la empresa Aquanimals S. de R.L. de C.V. mismo que “en la actualidad NO está vigente”, así lo informó el municipio de Corregidora mediante un comunicado.

“No se renovó dicho convenio. Este convenio establecía el intercambio de material biológico por parte del municipio, que constaba de entregarle gatos “eutanasiados” por aquí por la Unidad que estaban enfermos y la empresa nos retribuía en base de alimento para nuestros perritos. La naturaleza de dicho convenio era única y exclusivamente apoyar en el área de investigación de toda la comunidad estudiantil tanto nacional, como extranjera”, aseguró el director de la Unidad de Control y Protección Animal, Fernando Martínez Calleros.

Agregó que dicho convenio no fue renovado y que el municipio no ha entregado más ejemplares a dicha empresa “durante el año que estuvo vigente el convenio, fueron entregados alrededor, entre 50 y 60 ejemplares eutanasiados (…) porque tenían alguna enfermedad y esto fue entregado a través de la Unidad de Control y Protección Animal. El municipio actualmente no ha entregado ningún ejemplar, tenemos más de un año y medio que no tenemos ningún tipo de relación con esta empresa”

Por último puso énfasis en que no manejan ranas, bovinos ó palomas, sólo lo que establecía el convenio que era únicamente material felino y nada más.

El municipio de Corregidora dejó en claro su compromiso para actuar en apego a la ley y por el respeto y cuidado de los animales.