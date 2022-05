Aún se ignora si personas halladas en Morelia en camioneta con placas de Querétaro tenían relación con el estado

La secretaria general de gobierno, Guadalupe Murguía, señaló que seguramente la Fiscalía General de Querétaro guarda comunicación con la Fiscalía de Michoacán sobre este asunto, aunque de momento, han trabajado de forma “reservada”

Aún se desconoce si las personas que fueron halladas muertas en una camioneta con placas de Querétaro tienen algún tipo de relación con el estado, informó la secretaria general de gobierno, Guadalupe Murguía.

“Conozco la información y está a cargo de la Fiscalía. Como toda investigación en curso la Fiscalía guarda absoluta reserva de las características. La información que tenía era que es un coche con placas de Querétaro y algunas personas, hombres, que posiblemente pudieran ser queretanos. No tengo información de eso porque la fiscalía seguramente no tiene aún información contundente y no la ha referido”, puntualizó Murguía.

En ese sentido, aseguró que “seguramente la Fiscalía ha estado en coordinación con la Fiscalía del estado Michoacán, como se tiene con cualquier fiscalía hay una investigación en curso”, por lo que espera haya coordinación para conocer si el asesinato o los fallecidos, además del automóvil, tienen alguna relación con Querétaro.

Cabe recordar que ayer fue hallada por policías municipales de Morelia, la capital michoacana, una Dodge Ram con matrícula SS1311D en la carretera Morelia-Cuitzeo, cerca de la comunidad de La Palma con seis cuerpos.

En ese sentido, Humberto González, alcalde de ese municipio, reveló que los fallecidos son jóvenes originarios Capacho y exigió se esclarezca el asesinato. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si tenían alguna relación con Querétaro más allá de las placas de la camioneta.