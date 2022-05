Aprobación en comisión de Ley de Aguas genera hostilidad entre diputados

El documento se turnará y se votará en sesión del pleno del Congreso Local, el cual aparecerá como “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”.

Fue aprobada la Ley de Aguas por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones en el Congreso del Estado, y como era de esperarse, hubo enfrentamientos debido a las posturas de los diputados a favor y en contra.

El diputado presidente de la comisión, Germaín Garfias Alcántara y los legisladores Luis Gerardo Ángeles, y Manuel Pozo Cabrera, de los partido Acción Nacional y Querétaro Independiente respectivamente, defendieron el dictamen asegurando que la iniciativa tiene la intención de regular la prestación del servicio de agua.

Por su parte, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Tovar y Armando Sinecio, se manifestaron en contra del dictamen asegurando, primero, que no había transparencia al no ser público el documento, y por otro lado, que no se tomaron en cuenta los comentarios de expertos en los foros realizados en la legislatura sobre la materia.

Al respecto, Garfias Alcántara, aseguró que la ley pretende tener una “visión del cuidado del medio ambiente y un apartado que establece la cultura y el cuidado del agua”. Asimismo, anunció que la ley crearía un Consejo Consultivo, integrado por ciudadanos y expertos, que buscaría regular los organismos proveedores del líquido, como la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Mientras tanto, la diputada, Andrea Tovar preguntó a los miembros de la comisión “¿cómo vamos a participar?, si desconocemos la información actualizada” del dictamen, y lamentó que se haya realizado un foro “de invitación restringida” para analizar el tema.

Ambientalistas y colectivos informaron que emprenderán movilizaciones en contra de esta aprobación y hacen llamado a la Cámara de Diputados para que rechacen el dictamen.