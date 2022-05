Al menos 10% de los prestadores de servicio colectivo circulan sin placas: OCMQ

Ante el anuncio a principios de año del reemplacamiento de vehículos en el estado, cuestiona la razón por la cual el transporte colectivo carece de las láminas y circula sin ellas.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro dio a conocer que al menos el 10% de los prestadores de servicio colectivo circulan sin placas.

Lo anterior luego de que en redes sociales se les reportara la ausencia de las placas en los vehículos, motivo por el que los prestadores de servicio se dieron a la tarea de comprobarlo en campo, así que se trasladaron a algunas de las principales vialidades de la capital (Zaragoza, Universidad, Pie de la Cuesta) los días miércoles 27 y viernes 29 de abril 2022, para atestiguar la magnitud de esta denuncia ciudadana.

Fue detectado que “un número enorme de vehículos (56 en nuestra contabilidad) tienen esta característica”. El observatorio señala que el número no pretende ser un dato estadístico, ya que no hubo acercamiento al 100% de las unidades en circulación y toda vez que la inspección visual no pretendía un estudio de campo.

“Significa que si el número de unidades circulando– de acuerdo a lo reportado en días previos por las autoridades del transporte – es de 530 vehículos, al menos el 10% de los prestadores del servicio colectivo, están incurriendo en las faltas mencionadas por los artículos 90 y 91 del Reglamento de Tránsito Vigente en el Estado de Querétaro”, destaca.

Además, enfatiza que “en Querétaro, el pago de las matrículas de circulación fue una onerosa sorpresa al inicio del año, las más caras del país. Incluso, se anunciaron sanciones en caso de incumplimiento”, motivo por el que cuestiona la razón por la cual, a cuatro meses del anuncio, el transporte colectivo carece de las láminas y circula sin ellas, aunado a que lanza a pregunta expresa”¿de qué sirven y en qué consisten las anunciadas inspecciones realizadas por el Instituto Queretano del Transporte?”.

Por otra parte, remarca que no se identificó un estándar en colometría, ni en la clasificación de las unidades, lo que complica “administrar, recordar y denunciar”.

“Esperamos que estas irregularidades estén contempladas por las autoridades del transporte, se subsanen a la brevedad y sean parte del proceso de mejora que pretendió iniciar hace casi nueve años con la llegada de RedQ, y QroBUS en 2015 tomando la estafeta, pero que al día de hoy sigue acumulando deficiencias en su operación y por lo que advertimos, también en sus procesos administrativos”, concluye.