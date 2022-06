Ahora “Alito” Moreno va contra sus adversarios: exhibe audio en el que recibe amenazas

Las amenazas presuntamente provienen de AMLO para votar a favor de la reforma eléctrica.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contraataca en la guerra de audios filtrados en las últimas semanas, justo con otro audio el cual lo presenta en sus redes sociales como: “Así actúa el gobierno de MORENA, así quieren dividir a la oposición. Esta es la amenaza de Palacio”

Este martes dio a conocer una llamada que sostuvo con el senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, en la que éste le informa de una supuesta amenaza del mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Presuntamente, esa llamada telefónica se dio el 8 de abril de 2022, previo a la votación por la iniciativa de reforma que fue rechazada en la Cámara de Diputados por la oposición (PRI, PAN y PRD).

“Se van a ir con todo”, señaló una voz identificada como el del líder de la bancada del PVEM, quien le advirtió que fue citado a una reunión con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para que le transmitiera la amenaza al líder priista, que consistía en que si no votaba a favor de la reforma eléctrica, sería expulsado.

La llamada comenzó con “te voy a hablar en clave, me mandaron a traer ¿ok?, hace como una hora y media”, dijo el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

La conversación giró entorno a la votación y buscaba dejarle claro a “Alito” que debía alinearse y votar con Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y sus aliados, quienes requerían 57 votos de la oposición para lograr la aprobación por mayoría calificada con 334 apoyos.

—…Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién.

—¿El dos?.

—Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí.

—Ok, sí…

—que si no jalabas, se iban a ir con todo.

—Ok, que bueno que me diste el recado.

—“Él me dijo, oye, cabrón, yo quiero ayudar, quiero platicar con él”, reiteró Manuel Velasco ante el presunto encuentro con el secretario de Gobernación.

—”Yo sé que está en Aguascalientes, no sé cuando regrese”

—“Le digo, sí, sí, he platicado con él, pero sí estoy preocupado, porque esto ya se va a poner muy tenso”, advirtió Velasco a “Alito” Moreno sobre aquello que, supuestamente, platicó con el secretario.

—”Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron con ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen. Y así que está bien, yo estoy de gira en Oaxaca…“

Continúa la conversación en la que el dirigente está dispuesto a sostener un diálogo, sin embargo, destaca que se encontraba de gira, además le expresa su desacuerdo a Velasco en que se acerquen a él con amenazas.

“¿Pero no crees sería bueno platicar las cosas?”, le dice el senador. Alejandro Moreno le responde que “ellos no entendieron el camino, nosotros no entendemos así, menos bajo amenazas”.

El dirigente del PRI sostiene que la serie de exhibiciones que ha protagonizado las últimas semanas son precisamente por no apoyar la iniciativa impulsada por el presidente.

La encargada de exponer al líder del tricolor últimamente es su enemiga política, Layda Sansores quien es actual gobernadora de Campeche por Morena y quien ha difundido cerca de cinco audios en los que se escucha la voz del priista revelando supuestos actos de corrupción, además de ataques contra la prensa. Sansores ha informado que tiene en su poder decenas de horas de grabaciones más y promete que las revelará.

Dichos audios han propiciado que se presenten denuncias en contra de Moreno Cárdenas, quien a su vez, en su intento por defenderse ha recurrido a lo mismo y a las mismas instancias y es que no niega que sea él quien se escucha en esos audios, pero sí menciona que se trata de ediciones.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas se quejó de que desde la administración federal quisieran obligarlos bajo amenazas a aceptar alinearse, tomó nota y al final del audio publicado añadió que había grabado la conversación por temas de seguridad.