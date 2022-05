Cuando el poder se concentra en una persona, las decisiones son malas: Schettino

Se vislumbra que el crecimiento para lo que resta de este sexenio, sea del 0%: Macario Schettino Yáñez.

El crecimiento, en lo que resta del sexenio, será del cero por ciento, como al inicio de esta administración; aseguró el economista Macario Schettino Yáñez.

En el marco de la conferencia magistral del XVI Congreso Internacional de Ingeniería Civil, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro y la delegación de la CMIC; Macario Schettino explicó que hoy las ciudades se están construyendo por creencias; es decir, sus habitantes eligen líderes autoritarios.

Subrayó que se vislumbra que el crecimiento para lo que resta de este sexenio, sea del cero por ciento: “no crece la economía y sí crecen los precios. Pero Querétaro tiene un comportamiento diferente al resto de las economías, aunque sí tuvo una caída por la situación de la pandemia, como pasó en todo el mundo“.

De igual manera, confía en que el sector de la construcción pueda moverse hacia arriba y agregó que en Querétaro, la caída económica afectó más a las constructoras que vienen de fuera, más que a los constructores queretanos.

Macario Schettino apuntó que el presidente de la República no tiene visión estratégica, ni de largo plazo: “Morena no va a volver a ganar, porque están haciendo mal las cosas. La democracia sigue con nosotros, por eso puede cambiarse de gobierno”.

Finalmente, dejó en claro que sin un cambio de rumbo no podrá vislumbrarse un buen término de este sexenio: “los escenarios que vemos, es que no hay un margen en las finanzas públicas, que no van a funcionar las mangas obras del gobierno; pero un cambio de rumbo, podría ser el aprovechar el enfrentamiento entre China y Estados Unidos o revertir la ideología energética, si esto no se hace, lo que nos queda es, sólo un milagro”.