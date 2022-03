Entregan Tecnológico de Monterrey y Xignux Premio a la Investigación e Innovación Rómulo Garza

Fueron galardonadas 6 categorías en las que los ganadores recibieron la escultura RG y un premio monetario como incentivo a su labor

Como un estímulo a las y los investigadores del Tecnológico de Monterrey por su trayectoria y avances científicos, la Institución, en alianza con Xignux, entregó de manera híbrida desde el campus Monterrey el Premio a la Investigación e Innovación Rómulo Garza 2021.

El Premio, que se otorga cada año en el marco del Congreso de Investigación y Desarrollo (CID) del Tec de Monterrey, fue instaurado en 1974 en memoria del empresario Rómulo Garza, quien en vida fue un destacado impulsor de la investigación y que además de promover la fundación de diversas empresas, participó en el inicio de muchas otras instituciones, entre ellas, el Tecnológico de Monterrey y Xignux.

En su mensaje, Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Xignux y presidente del Consejo Directivo del Premio Rómulo Garza, felicitó a los ganadores y comentó la importancia de promover la diversidad de ideas y el aprovechamiento de la tecnología para que los jóvenes conviertan los retos en oportunidades y, con base en creatividad e innovación pueden contribuir al bienestar de la sociedad, “…la finalidad de la labor de investigación es ofrecer solución a los grandes desafíos que enfrentamos, para esto es el Premio Rómulo Garza”, dijo.

Durante la ceremonia se reconoció a las y los investigadores en las siguientes categorías: Premio Insignia, como la distinción principal que reconoce la trayectoria científica de las y los investigadores del Tec de Monterrey, sus contribuciones a la vida institucional, sus aportaciones a la comunidad y las distinciones recibidas durante su carrera; Premio por artículos publicados en revistas de alto impacto científico y con mayor número de citas; Premio por libros/eBooks publicados por su aportación al conocimiento, originalidad del tema e impacto del libro; y el Premio para alumnos por proyectos con componentes de investigación e innovación en tres niveles: preparatoria, profesional y posgrado. En esta edición del Premio, se lograron reunir 144 postulaciones en las seis categorías.

David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, felicitó a los ganadores haciendo una mención especial del Premio Insignia, y resaltó los esfuerzos de la Institución para fortalecer la investigación, en especial con el Plan 2025 que incluye la iniciativa ‘Impulso a la investigación, innovación y emprendimiento’, a través de la cual, en el último año, se han lanzado dos institutos de investigación de alto impacto, uno enfocado en educación y otro en la investigación de la obesidad.

“Estamos convencidos de que la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento son motores que, enfocados en los temas relevantes, impulsan el desarrollo y bienestar a través de la economía del conocimiento”, señaló David Garza.

En esta ocasión, el Premio Insignia fue otorgado a Janet A. Gutiérrez-Uribe por su trayectoria científica en las áreas de Biotecnología, Biología Molecular, y Tecnología y Procesamiento de Alimentos.

“Hoy recibo con gran responsabilidad este Premio porque yo espero seguir multiplicando este espíritu de hacer investigación, aún en los entornos más adversos. Generar conocimiento no se hace en un laboratorio a puerta cerrada, sino invitando a todos a participar para poder resolver los grandes retos de la humanidad en este planeta”, apuntó Janet A. Gutiérrez-Uribe, ganadora del Premio Insignia. Además, la investigadora agradeció a sus alumnos por permitirle compartirles la pasión por la disrupción y el desarrollo científico.

El premio por Artículos Publicados se otorgó a Jorge Rodríguez Ruiz, por el artículo “A one-class classification approach for bot detection on Twitter”; y el ganador de Libros/eBooks publicados fue Sergio O. Serna Saldívar, por el libro con el título: “Corn Chemistry and Technology”.

Los reconocimientos para proyectos de investigación se otorgaron en cada uno de los niveles a: Máni Ulrik Nielsen de Prepa Tec por su proyecto “Counting Dots”; Rodrigo Ruz Cuen de Profesional por “Amplification factor in DC insulator-based electrokinetic devices: a theoretical, numerical, and experimental approach to operation voltage reduction for particle trapping”; y a Michaela Prado Larrea y Cristóbal Riojas Javelly, también de Profesional, por su proyecto “Dual-nanoparticle system for enhanced drug accumulation and prolonged retention in metastatic cancers”. De Posgrado se premió a Diego Díaz Vázquez, por: “Development of circular bioeconomy strategies for the integrated management of tequila vinasses”.

Los ganadores del Premio a la Investigación e Innovación Rómulo Garza son reconocidos con la entrega de la escultura RG y un premio monetario, según la categoría, que asciende a los 850 mil pesos en total.

Además de Eugenio Garza Herrera y David Garza Salazar, estuvieron presentes Ana Cristina Garza de Sáenz, nieta de don Rómulo Garza; Guillermo Torre Amione, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey y miembro del Consejo del Premio Rómulo Garza; Humberto Garza Domínguez, consejero de Xignux y nieto de don Rómulo Garza; Juan Pablo Murra Lascurain, rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey; Oscar de J. Martínez Treviño, director de Desarrollo Corporativo de Xignux; Héctor Escamilla Santana, vicepresidente de Desarrollo del Tecnológico de Monterrey; Arturo Molina Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica del Tecnológico de Monterrey; y Hugo Armando Garza Medina, vicepresidente de Proyectos Estratégicos del Tecnológico de Monterrey.

Una de las estrategias del Tecnológico de Monterrey, plasmadas en su Plan Estratégico 2030, es fomentar la investigación como fuente de oportunidades y soluciones innovadoras a los retos del planeta. Una de las principales iniciativas que impulsan esta estrategia es el Premio a la Investigación e Innovación Rómulo Garza, que reconoce a nuestros investigadores por su trayectoria y sus avances científicos.