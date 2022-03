Diputados de Ucrania piden a México donar armas ante conflicto con Rusia

De acuerdo con Milenio, los legisladores insistieron en que de acuerdo a la Constitución se debe condenar el empleo de la violencia para resolver conflictos entre dos naciones, y así debe pronunciarse el Senado.

Senadores del Grupo Plural entregaron a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, una carta de la Embajada de Ucrania en México, con el objetivo de que se condene la invasión rusa.

¿Qué se dijo? “Hasta países que tienen modelos autoritarios en su modelo de país se han quedado al margen. Solamente Corea, solamente Siria, solamente Bielorrusia y Eritrea han votado con Rusia; el resto de 194 países no lo apoyaron. Y México debe tener la definición clara y contundente de qué lado del conflicto está”, expuso el senador Gustavo Madero.

“La defensa de la libertad pasa por dependencias y defender Ucrania. La agenda del Senado no está en Madrid, eso es la semana que entra, no está en Brasil, eso es asunto de los brasileños, está en defender la libertad y quien no condene la invasión de Moscú hoy, no tendrá autoridad mañana para condenar una eventual invasión de Washington o de cualquier otro país o de Pekín, o de China“, exclamó el senador Germán Martínez.

A través de la carta entregada a la legisladora de Morena y exsubsecretaria de Gobernación, Ucrania también pide apoyos materiales para la población que sufre los embates bélicos.

“Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos hacer retroceder al enemigo. Mientras nuestras fuerzas armadas están resistiendo valientemente, todavía tenemos algunos problemas con armas y municiones. Como ya saben, hemos desplegado una serie de unidades que actúan como fuerzas de defensa territorial. Estos valientes hombres y mujeres no tienen ninguna armadura, cascos, vías de comunicación y armas efectivas, pero siguen lanzando bombas de gasolina (cócteles Molotov) a los vehículos enemigos. Proporcionarles armas detendrá las víctimas civiles y bloqueará el movimiento adicional de las fuerzas armadas rusas más profundamente en territorio ucraniano.

Acá la lista detallada de nuestras necesidades urgentes en grandes cantidades:

Armas guiadas antitanques.

FIM-92 Stingers.

Armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones (modernas y del origen de la Unión Soviética).

Todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares.

Chalecos antibalas y cascos.

También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen a Ucrania.

“Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria, estaríamos muy agradecidos. No hay tiempo para esperar. Cada segundo es importante”, agregan en su misiva los diputados ucranianos.