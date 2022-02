Urge UGRQ a rescatar cuenca lechera en San Juan y captar agua

Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), dijo que este municipio tiene por naturaleza una vocación ganadera

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco dijo que “hoy los ganaderos, necesitamos levantar la voz para que nos tomen en cuenta, y porque somos indispensables para la sociedad“.

Al participar en la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Ganadera Local (AGALO) de San Juan del Río, dijo que este municipio tiene por naturaleza una vocación ganadera, “en los 70’s y 80’s era una de las economías más importantes del estado. Hoy solo representamos el 2 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), pero sin el campo, no hay ciudad“.

Dijo a los socios ahí presentes que los ganaderos, “debemos sentirnos orgullosos de ser ganaderos, somos importantes porque sin nosotros no hay alimentos. Hoy no tenemos salud (por el COVID y sus variantes), pero mañana, si nos siguen marginando, no vamos a tener qué comer. Vamos a tener que consumir lo que sea, de dudosa calidad y caro”.

Refirió que es necesario rescatar en San Juan del Río la cuenca lechera que antes era de las más importantes.

“Nos quitan programas federales y nos dejan colgados solo de los programas estatales. La pandemia nos quita la Feria y hoy no tenemos cómo sacar recursos. Y el COVID nos ha despertado, estamos generando un programa estratégico para la reactivación económica y tenemos que dar el siguiente paso, darle valor agregado a nuestros productos y ser autosustentables“.

El Presidente de la UGRQ dijo que hoy los ganaderos cuentan con el apoyo del gobernador Mauricio Kuri, “pero hay que entender que ya no vienen los mismos recursos como antes, hoy adquirimos dos retroexcavadoras y una de nuestras principales necesidades es el agua, vamos a necesitar trabajar de la mano con SEDEA”.

Reconoció el trabajo de Felipe Silva, presidente de la AGALO de San Juan del Río; también a don Juan Higuera, secretario, socio fundador de esta AGALO, ex Presidente de la UGRQ y ganadero de larga trayectoria en el estado. Alabo Ugalde Tinoco el trabajo de todos los socios de San Juan y los instó a generar proyectos que permitan contagiar de entusiasmo y amor por la ganadería a las nuevas generaciones.

Ahí estuvieron presentes Benito Olvera de la SADER en el estado; Juan Aguilar Herrera, Director Regional de SEDEA y Benito Sánchez Sanabria, tesorero de la UGRQ.