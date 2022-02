Tras conocerse casa de hijo de AMLO en Houston; PAN de Querétaro cuestiona discurso de austeridad del gobierno federal

Leonor Mejía Barraza, presidenta del Partido Acción Nacional en Querétaro, cuestionó, entre otras cosas, que el primogénito del mandatario viva en una residencia relacionada con PEMEX, así como otros presuntos casos de corrupción relacionados con Morena

“Una vez más, Morena quiere tapar el sol de su corrupción con un dedo, pero las y los mexicanos no permitirán más engaños”, sentenció Leonor Mejía Barraza, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) Querétaro, en relación con el descubrimiento de que el primogénito de Andrés Manuel López Obrador vive en una residencia de lujo en la ciudad de Houston, Texas.

“Después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y varios medios de comunicación develaran el pago de favores que BakerHughes le hizo al ‘junior de la 4T’, se derrumbó el discurso de austeridad que tanto pregona Morena”, aseguró Mejía Barraza.

En este sentido, la líder partidista local consideró sospechoso que en 2019 Pemex entregara un contrato a la empresa BakerHughes y que solo un mes después, el primogénito del Presidente de México estuviera ocupando una casa propiedad de esa empresa.

“El discurso de austeridad, humildad y sencillez que desde Palacio Nacional el Presidente pregona, lo desmienten de nuevo sus familiares y amigos. No hay coherencia, ni principios ni valores que sostengan a Morena. Lo único que ha provocado ese partido en el Gobierno Federal es que no haya empleos ni vacunas ni medicamentos ni tampoco seguridad”, señaló.

De igual forma, enfatizó que la casa de Houston solo es “la punta del iceberg” de la corrupción de Morena, pues en el Prtido Acción Nacional “aún hay memoria” de temas como los ventiladores que el hijo de Bartlett vendió a sobreprecio al IMSS; las 25 casas de Bartlett, las injustificadas propiedades de Irma Eréndira Sandoval y su esposo John Ackerman; así como los fajos de billetes que recibió Pío Obrador, hermano del presidente, para financiar la campaña de su familiar; o los contratos de Pemex que Rocío Nahle le otorgó su compadre y los contratos dados a Felipa Obrador, la prima del Presidente, por mencionar algunos casos.

“El presidente de México se ha deslindado de este y otros hechos diciendo que lo que haga su familia no tiene nada que ver con él; sin embargo, cada acto de corrupción destapado en esta administración federal gira entono a Morena”, comentó la líder partidista.

La política señaló también que el combate a la corrupción por parte de la cuarta transformación es ”solo una falacia”, pues el Índice de Percepción de la Corrupción (Corruption Perceptions Index 2021: IPC), que es el ranking global más utilizado en el mundo y que mide la percepción de corrupción del sector público de cada país, señala que México alcanza 31 de 100 puntos, donde cero significa ser un país muy corrupto y 100, muy limpio.

Finalmente, la presidenta del PAN Querétaro llamó a todas las autoridades competentes en estos temas para que realicen las investigaciones claras y puntuales sobre los posibles vínculos de corrupción entre BakerHughes y la familia presidencial.

“Hoy, las y los mexicanos se sienten defraudados, están cansados de que los políticos no trabajen en beneficio del bien común y solo lleguen al poder para alimentar su bienestar particular. En el PAN estamos para ser un contrapeso vigilante y crítico que genere cambios positivos en el gobierno. No nos vamos a callar, seguiremos alzando la voz ante las injusticias y corruptelas de Morena”, finalizó Mejía Barraza.