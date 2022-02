Secretaría de Salud pide a grupos de riesgo aplicarse la vacuna contra la Influenza

La vacuna se aplica en los centros de salud y en unidades médicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA), informa que en la temporada de frío aumenta el riesgo de presentar infecciones respiratorias agudas, entre ellas la Influenza, por lo que se exhorta para acudir a recibir la vacuna a las mamás, papás o tutores de menores de entre seis a 59 meses de edad, y a las personas de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, así como a la población de cinco a 59 años con condiciones de riesgo como diabetes mellitus, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH, y obesidad mórbida.

La vacuna se aplica en los centros de salud y en unidades médicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en el módulo ubicado en Plaza de Armas (calle 5 de mayo, Colonia Centro, municipio de Querétaro), de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Para esta temporada invernal 2021-2022 se han aplicado 503 mil 582 dosis de la vacuna contra la Influenza, lo que significa un avance de un 91.33 por ciento de la meta estatal programada de 551 mil 402 dosis.

En lo que va de la temporada de frío 2021-2022 (semana epidemiológica 40-05) se han registrado en la entidad 146 casos positivos de Influenza: 135 en el municipio de Querétaro, cinco en Corregidora, tres en El Marqués y dos en San Juan del Río y uno en Cadereyta de Montes, distribuidos en un rango de entre los cuatro y 80 años, sin que se hayan registrado defunciones por este motivo. Durante este período se han reportado a nivel nacional dos mil 417 casos positivos a influenza, y se han notificado 63 defunciones.

La Influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa, y aguda, cuyas características son fiebre, tos, dolor de cabeza, muscular y de garganta, ojos llorosos, malestar general, y en situaciones más graves con dificultad para respirar.

Los signos y síntomas difieren en función de la edad de las personas infectadas; mientras que las hospitalizaciones y las defunciones se presentan en los grupos con mayor vulnerabilidad: niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.

Para prevenir la Influenza, así como otras enfermedades respiratorias, es importante que la población atienda las siguientes recomendaciones:

Lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón, o bien, utilizar gel con base de alcohol.

Al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

Utilizar cubreboca al salir de casa.

No tocarse la cara con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

Abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura.

Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas C y D (frutas y verduras), así como líquidos.

Ante la presencia de síntomas respiratorios como dificultad para respirar (dato de gravedad), fiebre (mayor a 38 grados), dolor de cabeza, tos, dolor de garganta o escurrimiento nasal, es importante quedarse en casa, no automedicarse y comunicarse al call center 44 21 01 52 05 para recibir orientación médica.