Por primera vez en la historia, registro civil de Querétaro registra a una niña con dos apellidos maternos

Luna Amelia Rangel Cabrera se convirtió en la primera niña en recibir el apellido materno de padre y madre. Luego de tres meses de trámite de amparo para hacerlo posible, su madre Mariel Aragón Rangel afirmó que esto sentará un precedente.

“Estoy entre nerviosa y muy contenta por que todavía no sabemos el impacto de nuestras acciones hasta que las vemos reflejadas y esperemos que se logre” contó a las cámaras.

A su vez, detalló que su esposo y ella lo determinaron para reconocer la labor de sus madres.

“Es algo que mi esposo y yo discutimos en el embarazo y yo fui mamá soltera; cuando surgió esta cuestión quisimos reconocer el trabajo de mi mamá y su mamá” dijo.

Espera además que su otra hija, hermana de luna también realice el proceso. Por su parte el padre de Luna, José Miguel Pérez Cabrera se dijo feliz de esta resolución

La abogada Sandra Jessica Aguilera relató que este suceso tiene la finalidad de brindar estructuras para que la mujer tenga un peso igual al del hombre en la sociedad. “Es aquí cuando empiezan a analizar por que es primero el de la mujer, pero es la identidad que ellos quieren heredar y se excluyó muchas veces las estructuras que la mujer debe de tener en la sociedad (sic)”.

Este es el primer caso que ocurre en el estado, pero a nivel nacional ya existía una situación similar.

“La idea es que se respete la identidad y no que se imponga” finalizó Aguilera.

La abuela, Amelia Rangel, afirmó que esto debió ser desde siempre “Para mí está fabuloso, es elección de mi hija y de mi yerno, y eso debió de ser siempre así no me refiero que cambiaran si no que fuera elección, por que eso de que sea a fuerza hay mucha gente como matrimonios que no funcionan y se quedan los niños con apellidos paternos”.