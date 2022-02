Niega Morena que su secretaria de finanzas calificara de “chayoteros” a periodistas queretanos

El dirigente estatal de Morena afirmó que se trató de otra persona del partido, y no de la que se señala

Mauricio Ruiz Olaes, dirigente estatal de Morena afirmó que no fue la secretaria de finanzas del partido la que llamó a los periodistas “Chayoteros” en la rueda de prensa donde ocurrió una manifestación del gremio, los cuales le dieron la espalda.

Al respecto mencionó “Hubo comentarios de una secretaria a tema personal, pero como parte del dirigente del partido jamás permitiré un acto de demandas”. Esto en respuesta a la presunta demanda por violencia de género que interpusiera la integrante de Morena, en contra de un periodista.

A pregunta expresa, Olaes indicó y fue enfático que se trató de otra persona, pero preferían guardar el anonimato “Si hubo un comentario pero no fue la secretaria de finanzas fue otra persona, no es decir quien fue y no estamos a favor, y se pide respeto para que la compañera en su momento haga su aclaración” aclaró.

Descartó que hayan sanciones, de momento para esa integrante del partido y además enfatizó que ellos desde su trinchera se suman a las inconformidades.

“El dia de la rueda de prensa me sumo a que no se debe de politizar y se deben cerrar filas, y no es un tema que nos sintamos incomodos y hemos sido respetuosos” finalizó.