Gobierno de Querétaro interviene para rescatar a mexicano atrapado en Ucrania

El ciudadano, quien se localiza en la ciudad de Vasylkiv a 38km de la capital ucraniana, Kyiv, solicitó apoyo para abandonar el país eslavo y refirió que no ha tenido respuesta por parte de la embajada mexicana

Autoridades gubernamentales de Querétaro respondieron a un mensaje de Twitter lanzado por un ciudadano mexicano que enfrenta problemas para abandonar Ucrania ante la ofensiva rusa lanzada contra ese país.

El ciudadano, quien se localiza en la ciudad de Vasylkiv a 38km de la capital ucraniana, Kyiv, solicitó apoyo para abandonar el país eslavo y refirió que no ha tenido respuesta por parte de la embajada mexicana, pese a que los nacionales de otros países están siendo evacuados por sus autoridades diplomáticas.

Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev.

— Guillermo Padilla (@GuillermoPady) February 25, 2022