Gobierno de México insiste en salida diplomática para conflicto en Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el país está preparado para cualquier adversidad económica que pudiera presentarse como consecuencia de la incursión del ejército ruso en Ucrania, aunque advirtió que es seguro un incremento en los precios del gas y el combustible

Durante su conferencia matutina correspondiente al día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que para México es prioritario que se mantenga la paz, esto en relación con el conflicto que se desarrolla en este momento en Ucrania.

“En término de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”, enfatizó el mandatario federal.

En este sentido, la declaración de López Obrador hace eco de la postura manifestada por el país un día antes en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se pidió una salida pacífica y diplomática para resolver el conflicto que tiene lugar en Europa Oriental.

En el mismo sentido, el presidente de México señaló que el país está preparado para cualquier adversidad económica que pudiera presentarse como consecuencia de la incursión del ejército ruso en Ucrania. Sin embargo, advirtió que es muy seguro que habrá subidas tanto el precio del gas como el del petróleo y los combustibles, aunque ya hay medidas para evitar este impacto.

“Estamos nosotros, desde hace algún tiempo, preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas“, señaló.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, manifestó un profundo rechazo al uso de la fuerza en Ucrania e insistió en que se trabaja con la ONU y con otros países para encontrar una salida al conflicto.

Cabe destacar que ayer, miércoles 23 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó desplegar tropas sobre territorio ucraniano. Durante el transcurso de ambos días, se han reportado diversas detonaciones y luces extrañas en las cercanías de las principales ciudades ucranianas.