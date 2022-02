Galardona el Tec de Monterrey con el Premio a la Trayectoria EXATEC 2022 a 3 de sus egresados

Con este premio, el Tec de Monterrey distingue a sus egresadas y egresados cuyo liderazgo, pensamiento innovador y sentido humano merecen ser vistos y reconocidos por todos los miembros de su comunidad.

Por su destacada trayectoria en distintas áreas siempre apelando e impactando al bienestar social de sus comunidades, el Tecnológico de Monterrey reconoció con el Premio a la Trayectoria EXATEC 2022 a sus egresados: Claudia Bárcenas Cárdenas, SVP de Investigación en VISA; Galia Borja Gómez, Subgobernadora de Banxico, y Bruno Giesemann Everbusch, presidente de la Asociación Forestal Tacana Soconusco y propietario de la Finca Argovia.

Durante la entrega de la edición 2022 del Premio Trayectoria EXATEC, el tercero en otorgarse, el presidente del Consejo del Tec de Monterrey, José Antonio Fernández Carbajal reconoció el trabajo de las y los egresados premiados y los invitó a seguir siendo promotores del cambio.

“Quiero recordarles que no solo es nuestra comunidad de egresados quien los reconoce con este premio, el hecho de que esta ceremonia la realicemos en el marco de nuestra Reunión Anual de Consejeros, simboliza el reconocimiento de toda nuestra Institución en pleno, al papel fundamental que las y los egresados ejercen en la vida del Tec, quienes como ustedes, han destacado por historias profesionales y personales de muchísimo impacto”, expresó el Presidente del Consejo del Tec de Monterrey.

Los galardonados coincidieron en lo fundamental que ha sido para ellos y su carrera profesional haber estudiado en el Tec de Monterrey, quienes, con valores, conocimiento y un cúmulo de experiencias académicas y sociales, los forjaron para toda la vida.

“En mi trayectoria como servidora pública en el ámbito económico, he tenido la oportunidad de participar en distintos procesos de cambio, por lo que contar con las herramientas y acceso de oportunidades que nos proporciona el Tec nos ayuda a enfrentar mejor los retos que la vida nos va poniendo”, dijo durante su discurso Galia Borja Gómez.

Por su parte, Claudia Carolina Bárcenas Cárdenas dijo: “Mi padre me decía que ser mujer no es un impedimento para alcanzar mis metas, y el Tec me dio las herramientas para definir mi futuro profesional y lograr todo aquello que me he propuesto. Siempre estaré muy agradecida con todos los profesores, colegas y alumnos que confiaron en mí y me impulsaron a continuar”.

Finalmente, Bruno Giesemann Everbusch nos retó a preguntarnos si nuestro entorno está mejor hoy que ayer; “si la respuesta a ello es negativa, tenemos que mejorarlo con fe, esperanza y claridad. Es por ello, que agradezco al Tec su formación académica llena de con valores y liderazgo”.

En la ceremonia híbrida de la entrega del Premio a la Trayectoria EXATEC, estuvo encabezada por José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo Directivo del Tec de Monterrey; David Garza, Rector y Presidente Ejecutivo del Tec de Monterrey; Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Postrado y Héctor Escamilla, vicepresidente de Desarrollo del Tecnológico de Monterrey.

Con este premio, el Tec de Monterrey distingue a sus egresadas y egresados cuyo liderazgo, pensamiento innovador y sentido humano merecen ser vistos y reconocidos por todos los miembros de su comunidad.