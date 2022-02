Cobrar la Pensión del Bienestar: una odisea para los adultos mayores

La Secretaría del Bienestar terminó hoy de entregar tarjetas y suspenderá el servicio hasta el final de la veda electoral.

Mikaela viene sola a cobrar su pensión porque su hermano y su marido ya fallecieron. Esta vez la acompañó su nieto, menor de edad, en un “coche de sitio” desde Hércules.

Se levantó temprano para poder llegar y formarse en la fila casi vacía de adultos mayores que cobran su pensión en efectivo y no a través de una institución bancaria o del Banco del Bienestar, sin embargo, ella no está conforme.

“Mi hija es divorciada y trabaja, y tiene a sus niños, así que no me puede traer, así que yo quisiera que me arreglaran con una tarjeta para así poder decirle a mi hija, vete a cobrar”, cuenta mientras sostiene su bastón con una mano y sus documentos con la otra.

La pensión en efectivo se entrega un día en específico con cita, Mikaela vino hace 15 días pero no se la entregaron y en un papel le dieron fecha de hoy, así que regresó. Aún así, no ha pedido que le den su tarjeta porque “pos yo como no sé leer, pues no la he pedido, no, pero si me hicieran el favor, pues yo creo que estaría mejor”.

Al fin le entregan de nuevo su credencial de elector y su dinero, recoge su suéter de lana de la silla y vuelve con su nieto a la salida para regresar a casa, ya con su dinero después de dos viajes.

Evangelina está agradecida por la pensión, ya terminó los trámites y ayer le hablaron para venir a recoger su tarjeta, pero aún así está desconcertada. “Me hablaron ayer pero el chico no la encuentra, se llevó mi credencial para buscarla”, dice entre risas.

Evangelina es artesana durante la pandemia “ha escaseado mucho el trabajo”, por lo que la pensión para ella es, al menos, “tener algo seguro”. En cuanto a la cantidad, los ahora 3 mil 800 pesos bimestrales, Evangelina bromea con que “dadas hasta las patadas” y entre risas agrega que “aunque sea poquita o sea mucha, regalada se les agradece”.

“Estaría genial que aumentará”, agrega, así los adultos mayores como ella “que no tenemos pensión” no tendrían que preocuparse “tanto por qué vamos a comer mañana”.

Después de una hora de espera encuentran su tarjeta y al menos ya tiene su pensión, es una de las pocas personas que quedan en la Secretaría del Bienestar, que hoy terminó de entregar tarjetas y suspenderá el servicio hasta el final de la veda electoral.

Sonia, por su parte, ya está bien desesperada. Le pidieron dos copias de su credencial y mandó a su asistente a buscar una papelería. “Ya tengo aquí como dos horas, pero me pidieron dos copias y aquí no hay”, lamenta.

Ante la tardanza se “angustió” porque no encontraba a su acompañante. “Caminé por aquí y para allá y no, no lo veo”, dice la mujer, quien apenas un par de días atrás cumplió 80 años.

Sonia se dedica al hogar y a las bienes raíces. Desde que falleció su esposo, viene ella sola a cobrar su pensión porque sus hijos ya “están casados” y tienen cosas que hacer, pero la acompaña su asistente.

Al fin llega su asistente, entrega los documentos faltantes y sale ya con una sonrisa por recibir su dinero. Aunque, en caso de que aumente más, “sería muy bueno” dice entre risas, “porque le ayuda a uno”.