Auténtico Corajillo: una historia de emprendimiento, lucha y éxito

Con una innovadora fórmula que no solo te vende el carajillo, sino también el material para elaborarlo

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto importante para el país, afectando en gran medida a distintos sectores de la economía y generando la pérdida de más de 12 millones de empleos en abril del 2020. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos un millón de negocios quebraron durante este periodo.

Pese a estos números, es de destacar que 620 mil negocios abrieron sus puertas durante la pandemia, es decir, un 13 por ciento de la población total de negocios del país.

Este último dato revela que muchos emprendedores, sin importar las condiciones adversas impuestas por la pandemia, decidieron poner en movimiento sus ideas y emprender ese proyecto que tenían en mente, cada uno con su historia y desafíos particulares.

Tiempos de crisis son tiempos de oportunidad

Dentro de esas miles de historias, destaca Auténtico Corajillo, una empresa que empezó como una inquietud de cuatro hermanos, y que se ha consolidado como un referente en bebidas a través de un nuevo concepto que aboga por la mixología portátil.

Es así que nació el producto que define a la empresa: un ‘pack’ que incluye todo lo necesario para preparar un carajillo, esa popular bebida de licor y café que usualmente solo se puede disfrutar en bares o restaurantes, pero que ahora se puede consumir en cualquier lugar debido a esta presentación portátil.

El paquete consta de dos “shackers” que en su interior tienen un frasco con café y otro con licor en las medidas exactas para preparar la mezcla una vez que se quiera consumir la bebida, y aunque a últimas fechas la empresa ha sumado otros productos a su catálogo, este continúa figurando como el principal.

La aventura inició en enero del 2020, apenas unos meses antes de que comenzara el confinamiento en México, así lo cuentan Adriana y Ana Laura, quienes junto con sus hermanos Raúl y Jorge Olivo Padilla, comenzaron este proyecto con la asesoría de un tercero.

“Nos veías a nosotros cuatro, con nuestras cofias, cubrebocas, en el área de producción; poco a poco fuimos creciendo. Había un Israel que nos ayudaba a envasar y todo, fue invitando a sus familiares, llega la pandemia y dicen: ‘oye, es que el guardia de la entrada se quedó sin trabajo, la cajera de tal tiendita también’ – ‘tráiganselos’. Fuimos creciendo, creciendo y dando un poco más de empleo, cada vez a más gente, fue una parte muy bonita”, cuentan las hermanas Olivo Padilla en entrevista para JAC7 Conexión Empresarial.

Auténtico Corajillo se convirtió así en un ejemplo de resiliencia empresarial al enfrentar una crisis a escasos meses de ver su nacimiento y encontrar la forma de salir fortalecido ante los retos que supuso la pandemia para su supervivencia, retos que se suman a los que usualmente enfrentan las empresas cuando comienzan operaciones.

Los primeros meses, cruciales para la supervivencia de los negocios

De acuerdo con el documento “Causes of Failure in Mexican Social Enterprises”, el 75 por ciento de los emprendimientos cierran antes de los dos años de vida. Entre los principales problemas que enfrentan estos proyectos están las dificultades para posicionar su marca, así como el no hacer un análisis de sus clientes entendiendo sus necesidades e intereses.

Es por ello que, para lograr un posicionamiento real de su marca, Adriana y Ana destacan el papel de las redes sociales para compartir y promover Auténtico Corajillo: “Queríamos que toda la gente quisiera subir ese producto”, y así alcanzar a más personas “por medio de un post de gente que recomienda el producto”.

En ese sentido, Adriana y Ana Laura celebran que, durante este tiempo crítico, sus clientes hayan reconocido el valor de Auténtico Corajillo porque, aseguran, “si alguien te recomienda el producto, te da más confianza”.

En este sentido, hacer del producto una experiencia en el que uno mismo es su “propio bartender”, además de posicionarlo entre figuras de influencia en redes sociales, potenció los alcances de Auténtico Corajillo.

“Hay muchas personas que nos han ayudado a llegar a casi todo el país a través de las redes sociales”, refieren las hermanas en entrevista. Esto se logra por la facilidad con “la que subes una historia en redes sociales y va creciendo poco a poco” porque, además, les ayuda a conocer a más personas que promuevan el producto. “Ya de repente los influencers nos los pedían”, recuerdan.

Otro problema recurrente que hace fracasar a muchos emprendimientos es la dificultad para ordenar y organizar los temas financieros y organizacionales de la empresa. En ese sentido, para las hermanas Padilla, no sólo fue importante contar con la experiencia de algunos de sus colaboradores, sino también “respetar un manual empresarial”.

Del coraje de lanzarse a la batalla

Sobre la idea para bautizar a su producto como Auténtico Corajillo, las emprendedoras refieren que este nombre nace de una vieja tradición española durante la guerra de Independencia de su última colonia en América, la Isla de Cuba. En aquel entonces, los soldados españoles consumían esta mezcla de licor y café para tomar coraje durante las batallas, por lo que terminaron llamándolo corajillo.

Sin embargo, cuando llegó esta bebida a México, se consideró un poco fuerte la palabra, por lo que se cambió a “carajillo”, como actualmente se conoce a la bebida; no obstante, los hermanos Olivo Padilla decidieron regresar a sus orígenes y bautizar a su producto como Auténtico Corajillo.

Así, de manera simbólica, la propia historia de la empresa ha sido un ejemplo de tomar coraje y lanzarse a la batalla para posicionarse en el mercado mexicano y convertirse. en el mediano plazo, en un referente en bebidas, pero también en formas novedosas para consumirlas.