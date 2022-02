A partir del 1 de abril, la entrega de placas podrá ser a domicilio, anuncia Kuri

El gobernador consideró que esta opción es “mejor para ellos” para evitar que se tengan que desplazar a las oficinas para poder recogerlas.

Por Mánelick Cruz

El gobierno busca provocar “la menor molestia posible” a la ciudadanía ante el inicio de la entrega de placas, por lo que a partir del primero de abril podrían recibirlas en casa, así lo aseguró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

En ese sentido, el gobernador consideró que esta opción es “mejor para ellos” para evitar que se tengan que desplazar a las oficinas para poder recogerlas.

Cabe recordar que a partir del 1 de abril, la ciudadanía podrá solicitar que se entreguen las placas en su domicilio haciendo su registro en línea, para lo que se solicitará el número de placa y los últimos tres números de la tarjeta de circulación.

Hasta el 31 de julio de este año, el reemplacamiento tendrá un costo de mil 631 pesos, y para poder solicitar el canje de placas a domicilio es necesario haber pagado antes en Recaudanet. Asimismo, para hacer el canje se solicitará identificación oficial vigente, las placas delantera, trasera y la tarjeta de circulación, o en su defecto documento que avale extravío o robo.

Las placas se entregarán por paquetería todos los días en horario de 9 am a 9 pm y los fines de semana de 10 am a 6 pm. Asimismo, es posible recogerlas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y en el CECUCO de San Juan del Río en horario de oficina, de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y fines de semana de 9 am a 2 pm.