Triunfa queretana en eventos deportivos en Estados Unidos

Naomi está por concluir su maestría en Sports Management; esta competencia fue la tercera de la temporada, aunque la primera para ella.

La queretana Naomi Mojica inició la temporada colegial de atletismo en Estados Unidos dentro del evento Brant Tolsma Invitational, donde representó a la Liberty University en lanzamiento de martillo chico y en impulso de bala, donde sumó dos primeros lugares con 18.21 y 15.16 metros respectivamente.

“Me sentí bien, feliz, porque la verdad esperaba mucho menos de mí, ya que apenas salí de cuarentena porque me dio COVID-19. Y pues, al no estar haciendo nada pensé que me iba afectar, perdí musculo, pero no me afectó tanto. Estoy feliz con el resultado, sobre todo con el martillo chico porque estuvo cerca de romper mi propia marca, y de bala fue una buena marca de inicio de temporada”, aseguró la queretana.

Naomi está por concluir su maestría en Sports Management; esta competencia fue la tercera de la temporada, aunque la primera para ella, ya que en la primera no pudo participar porque acompañó a su hermana Sofía a los Juegos Panamericanos Junior, y posteriormente se contagió de COVID-19, por lo que hasta ahora pudo competir.

“Deportivamente, mi meta es acabar exitosamente la temporada, llegar a un nacional de NCAA, es por lo que estoy trabajando y después de eso no estoy segura qué me espera, yo amo el atletismo, pero sé que no viviré del atletismo, me hace muy feliz, pero es algo con lo que sigo batallando”, mencionó.