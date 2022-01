¿Tienes síntomas? Pide vocería no realizarse prueba COVID-19 y aislarse

Si bien el estado cuenta con todos los recursos para continuar con la realización de pruebas y la atención de los contagios, la capacidad para procesar resultados es limitada puesto que cada prueba requiere de un tiempo definido para su entera exactitud.

El Vocero Organizacional, Erick Ventura, informó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante la última semana la positividad alcanzó el 50 por ciento, y las llamadas a la línea COVID suman siete mil cada día, por lo que reconoció que el estado vive una ola exponencial de casos por COVID-19.

Afirmó que este incremento pone a prueba nuevamente la capacidad de las y los queretanos de cuidarnos, además dijo, de que se agrega presión para el personal de salud y para el sistema de pruebas.

Con la finalidad de despresurizar al laboratorio estatal, el Vocero llamó a quienes presenten síntomas después de tener contacto con casos confirmados como positivos, a no realizarse la prueba y aislarse de manera inmediata por un periodo no menor a siete días, revisar sus síntomas y regresar a sus actividades portando cubreboca de grado KN95, y solo si no presentaron signos de la enfermedad durante las 48 horas previas.

A patrones y áreas de recursos humanos solicitó sensibilidad para permitir que las y los trabajadores con síntomas se aíslen en su casa sin necesidad de presentar una prueba positiva a COVID-19; para ello, recordó, el Seguro Social puso a disposición de sus derechohabientes un permiso COVID hasta por 7 días que se tramita en línea, sin necesidad de prueba.

El Vocero hizo un nuevo llamado a la responsabilidad social y a no minimizar al virus y recomendó seguir todas las medidas de prevención sanitaria.

“Hoy es momento de asumir que vivimos en sociedad y que todos tenemos una responsabilidad. Recuerda que solo juntos saldremos adelante”, concluyó.