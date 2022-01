“Nos gustaría que se mexicanizara este banco”, dice AMLO tras el anuncio de la venta de Banamex

AMLO dijo que además de Salinas Pliego, José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, mostró interés en comprar Banamex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la venta de Banamex por parte de Citigroup, pues dijo que esto abre la posibilidad de que se “mexicanice”, lo cual traería beneficio para la Hacienda Pública.

“Si se cumple con todos los procedimientos legales y se tienen que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México”, expresó.

En un video difundido mediante sus redes sociales, López Obrador celebró que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, “él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa; de Carlos Hank González del Banorte, de otros“.

También dio a conocer que José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, le envió un mensaje en el que le comentó que él junto con otros inversionistas podrían reunirse para comprar el banco.

“Y deben de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos. Desde luego esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, de la licitación, extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros pero si nos gustaría que se mexicanizar a este banco”, reiteró.

López Obrador explicó que le gustaría que Banamex quedara en manos de banqueros mexicanos porque suele pasar que, cuando los accionistas son extranjeros, las ganancias no se reinvierten en México.

“Entonces hay esa posibilidad de que inversionistas mexicanos se pueden quedar con Banamex y aunque no está a discusión o es obvio, no está de más decir que esta operación dejaría también impuestos, miles de millones de pesos, que entrarían a la Hacienda Pública para el desarrollo del país para que ese presupuesto siga destinándose al desarrollo de nuestro pueblo, para mantener la paz y la tranquilidad”, externó.

El presidente dijo que la venta de Banamex tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo. Detalló que lo que hace ahora en México, Citi ya lo hizo en China, en India, Brasil, en Argentina, en Colombia y ahora decidieron hacerlo en México.

Recordó que Banamex es uno de los bancos más viejos, nació desde el Siglo XIX.

“Es de los bancos más antiguos, si no es que es el banco de más antigüedad. Este y el de Londres y México surgieron cuando el Porfiriato y así estuvieron durante mucho tiempo y los banqueros eran de todo el país, no había un acaparamiento de acciones”, contó.

Y añadió que “luego ya conocemos la historia, se vende, primero se nacionaliza y luego se privatiza, desde el poder se toma esa decisión, se vende y lo que compran no pagaron impuestos en ese entonces, en 2001, con Fox, para beneficiar a quienes recibieron el dinero les condenaron los impuestos. Utilizaron un mecanismo que supuestamente era legal, de hacer la compraventa en la bolsa y así no pagar nada de impuestos. Debieron pagar como 3 mil millones de dólares de impuestos”.