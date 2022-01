Invita Mauricio Kuri a la población a pagar los impuestos

El principal reto que tiene Querétaro es la seguridad, no solo seguridad patrimonial o física, sino de la seguridad jurídica, laboral, y seguridad social, por lo que, aseguró, el reemplacamiento abonará a atender dicho reto.

Posicionar a Querétaro como un estado de primer nivel “cuesta”, por lo que es necesario que la ciudadanía se sume con el pago de los impuestos, aseveró el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

“Llevar a Querétaro al siguiente nivel cuesta, y todo lo que hagamos cuesta, si queremos una ciudad de primer nivel tenemos que apostarle todos y entiendo que a nadie le gusta pagar impuestos, pero si no le entramos todos nuestro estado va a perder una ventaja competitiva“, indicó.

Lo anterior, al explicar las razones por las cuales tomó la decisión del reemplacamiento, en las que subrayó que la importancia de obtener recursos para apoyar al transporte público, la obra pública y atender el reto de la seguridad en la entidad.

“Hay un principio de realidad y hay que entrarle, yo por su puesto que sé cuando me equivoco y sé escuchar, pero esto es necesario y lo más fácil para mí sería hacerme wey, pero en un año me van a decir que por qué no hice nada para hacer obra, apoyar el transporte, las ofertas de campaña“, apuntó.

