Investigadora de la UNAM llama a no descartar importancia de las emociones negativas

María Santos Becerril Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que el confinamiento causado por la pandemia ha significado un reto y una oportunidad para identificar las emociones negativas

Las emociones denominadas como negativas son esenciales para la supervivencia del ser humano, identificarlas puede suponer una ventaja para quien la siente si se aprende a trabajar con ellas; aseguró, María Santos Becerril Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

De acuerdo con la especialista, es necesario cambiar la terminología de “control” por “regulación de las emociones negativas” para que las personas aprendan a identificarlas y nombrarlas con el fin de lograr mejor interacción social y bienestar propio.

Las emociones son reacciones básicas fisiológicas que todo ser humano tiene para sobrevivir. Las negativas son esenciales porque dan equilibrio sensitivo y ayudan a moverse o a huir de una situación de peligro, sin embargo una sobrecarga de estos sentimientos puede derivar en problemas a salud; explicó la psicóloga, María Santos.

“También es importante saber cuál es el daño debido a la sobrecarga negativa; es decir, hasta qué punto esto ya no le permite a una persona tener una vida dentro de lo normal, ya que puede llegar a sufrir insomnio, falta de apetito o comerse las uñas. Estas son señales que el cuerpo envía de que algo no está bien en nosotros y es urgente atender. Si no se atienden a tiempo puede haber presencia de gastritis o colitis”, subrayó.

Identificar los sentimientos específicos que nos invaden es indispensable para generar un estado de congruencia entre lo que sentimos y pensamos, del mismo modo mejora nuestra interacción con el entorno.

Lo anterior debido a que la expresión asertiva conlleva a la empatía y a desarrollar estrategias como alejarse un tiempo para procesar su sentir para posteriormente dialogar, con la finalidad de resolver la situación; abundo la académica.

“Lo ideal es que las familias aprendan a leer las emociones de cada integrante, y si alguien está enojado o triste sabrán cómo actuar y, con ello, evitar discusiones innecesarias debido a que cuando la gente está centrada en una emoción negativa, inicialmente no puede escuchar al otro porque su atención está enfocada en lo que percibe y no le es posible pensar, analizar y dialogar”, aconsejó.

Becerril Pérez destacó que para la mayoría de las personas el inicio del confinamiento fue una buena experiencia, pues implicó que la familia estuviera reunida en casa; pero al cabo de los meses significó un reto porque se sintió un ambiente de estrés, ansiedad y preocupación por sobrevivir.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante la emergencia sanitaria los trastornos mentales que más se presentan son ansiedad, pánico y fobias sociales. Además, se incrementaron los trastornos afectivos y los relacionados con situaciones estresantes.

“Esta nueva realidad, derivada de la pandemia, nos enseña que como seres humanos no sabemos manejar adecuadamente nuestras emociones. Con el desconfinamiento hay gente que le es difícil volver a socializar, ya que las aglomeraciones significan ‘riesgo’ o incluso ‘muerte’, por lo que poco a poco deben probar acercarse a sus seres queridos o salir a los espacios abiertos”, explicó, Becerril Pérez.

Quien finalizó, exhortando a acudir a especialistas de la salud mental en caso de que alguno de estos sentimientos comience a interferir con el diario vivir de las personas.